Календарь января

Праздники в январе 2022:
1 января - Новый год
6 января - Сочельник
7 января - Рождество Христово
14 января - Старый Новый год
19 января - Крещение Господне (Богоявление)
20 января - День Автономной Республики Крым
22 января - День Соборности и Свободы Украины
25 января - День студента (Татьянин день)
26 января - Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
29 января - День памяти героев Крут, День работника пожарной охраны
31 января - Международный день ювелира.
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