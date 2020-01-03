Календарь января В календаре января 2022 года 31 день. Из них 19 рабочих и 12 - выходных.

Праздники в январе 2022: 1 января - Новый год 6 января - Сочельник 7 января - Рождество Христово 14 января - Старый Новый год 19 января - Крещение Господне (Богоявление) 20 января - День Автономной Республики Крым 22 января - День Соборности и Свободы Украины 25 января - День студента (Татьянин день) 26 января - Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста 29 января - День памяти героев Крут, День работника пожарной охраны 31 января - Международный день ювелира.