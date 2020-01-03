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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Календарь января

В календаре января 2022 года 31 день. Из них 19 рабочих и 12 - выходных.

Праздники в январе 2022:

1 января - Новый год

6 января - Сочельник

7 января - Рождество Христово

14 января - Старый Новый год

19 января - Крещение Господне (Богоявление)

20 января - День Автономной Республики Крым

22 января - День Соборности и Свободы Украины

25 января - День студента (Татьянин день)

26 января - Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста

29 января - День памяти героев Крут, День работника пожарной охраны

31 января - Международный день ювелира.

Общество Крещение Праздники в январе Рождество
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