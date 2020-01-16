Мэр Сум искупался в проруби (видео)

Сегодня, 19 декабря, в праздник крещения Господня сотни сумчан приняли участие в крещенских купаниях. В том числе мэр Сум Александр Лысенко, омовение которого выложили на его странице в Фейсбуке.
Также рядом оказались операторы телеканалов…
Был замечен в проруби и секретарь горсовета Олег Резник.
В связи с празднованием в среду, 19 января, Крещения в Сумах определили места для купания....
В календаре января 2022 года 31 день. Из них 19 рабочих и 12 - выходных....
19 января христиане восточного обряда отмечают праздник Крещения Господнего.
Карантин и низкие температуры и не остановили любителей окунуться...
В связи с празднованием Крещения 19 января в центре города ограничат движение транспорта....
В соответствии с Распоряжением городского головы Александра Лысенко определены мероприятия, связанные с празднованием праздника Крещения....