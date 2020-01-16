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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:46573

Мэр Сум искупался в проруби (видео)

Александр Лысенко смывает грехи только с пресс-службой.

Сегодня, 19 декабря, в праздник крещения Господня сотни сумчан приняли участие в крещенских купаниях. В том числе мэр Сум Александр Лысенко, омовение которого выложили на его странице в Фейсбуке.

Также рядом оказались операторы телеканалов…

Был замечен в проруби и секретарь горсовета Олег Резник.

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Политика Крещение
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