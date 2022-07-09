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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 16:3967

Найближчим часом очикується потужна магнітна буря

Уже скоро Землю накриє чотириденна магнітна буря: це буде третя магнітна буря липня.

Магнітна буря може мати негативні наслідки для здоров’я та самопочуття людини, оскільки це найпотужніші геомагнітні коливання у цьому місяці. Найпотужніша магнітна буря триватиме чотири дні поспіль, з 20 по 23 липня включно. Пік цієї магнітної бурі припаде на 21 липня. Найбільше вплив магнітних бур на собі відчувають:

-        люди з хронічними хворобами (особливо неврологічними та серцево-судинними, схильні до гіпертонії);

-        особи літнього віку; вагітні жінки (особливо схильні до підвищення артеріального тиску).

Варто розуміти, що систематичне ведення здорового способу життя допоможе уникнути більшості можливих негативних наслідків магнітних бур.

Як уникнути впливу магнітної бурі? Потрібно виключіти з раціону алкоголь, мінімізувати вживання кави. переглянути свій раціон харчування. Не їжте смажену, гостру, кислу їжу. гуляйте на свіжому повітрі. пийте багато води, трав’яний чай. прийміть контрастний душ чи ванну з сіллю. повноцінно відпочивайте та висипайтесь. 

Джерело: u-news.com.ua

Общество Магнітна буря
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