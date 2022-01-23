Старший син Шварщнеггера знімається в серіалі Йдеться про серіал "Покоління Ві", сиквел супергеройської телесаги "Пацани".

Патрік Шварценеггер, старший син Арнольда Шварценеггера, отримав роль у новому серіалі від Amazon Prime під назвою GEN V, або "Покоління Ві". Це сиквел популярного супергеройського серіалу "Пацани", який продовжили на четвертий сезон. Актори нової телесаги представилися у відеовізитці, яка з'явилася на офіційному Twitter The Boys.

Якщо оригінальний серіал, заснований на коміксах Гарта Енніса, розповідав історію про те, як суперкорпорація Vought створює супергероїв, робить із них зірок і з їхньою допомогою провертає всякі темні справи. То новий серіал розповідатиме про коледж, де навчається нове покоління супергероїв, пише Фокус.

Для Патріка Шварценеггера це буде вже не перша роль, раніше він знімався у фільмі "Скаути проти зомбі", у серіалах "Королеви крику" та "Список смертників" та кількох інших.

Також він знявся в кліпі Аріадни Гранде Right there і виступив як модель, ставши обличчям бренду Hudson Jeans.

Але, найімовірніше, сиквел "Пацанів" стане головною роллю в його кар'єрі.