Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. «Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1», – написав він у Telegram. Федоров додав, що представництво компанії SpaceX вже незабаром розпочне активну роботу в Україні.

За даними Держреєстру фізичних та юридичних осіб-підприємців, ТОВ «Старлінк Юкрейн» зареєстровано 27 квітня 2022 року у Києві. Його керівником є Олена Каньдя. Засновником української компанії є «Старлінк Холдінгс Незерландс Б.В» (США), кінцевим бенефіціарним власником вказаний Ілон Маск. Статутний капітал ТОВ «Старлінк Юкрейн» складає 50 грн.

Нагадаємо, перша партія станцій супутникового інтернету Stаrlink від Ілона Маска надійшла в Україну у відповідь на прохання віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Ілон Маск уперше активував інтернет Starlink над територією нашої країни.

Система Starlink від Маска допомагає українській армії відслідковувати та знищувати окупантів. Супутниковий зв’язок активно використовується в армії для комунікації у важкодоступних місцях – Starlink значно покращив цей процес. На початок травня в Україні щоденно супутниковим інтернетом компанії Starlink користувалося близько 150 тисяч людей.

Як повідомлялося, Starlink – це проєкт компанії SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету – до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі. Високошвидкісний інтернет Starlink компанії SpaceX доступний на всіх семи континентах після того, як були отримані ліцензії в Нігерії та Мозамбіку.

Джерело: broadcast.net.ua