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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:00104

ЗСУ знищили базу "вагнерівців" у Кадіївці

Українські військовослужбовці вдарили по базі "вагнерівців" на окупованій території Луганської області, внаслідок чого вижив лише один російський окупант. Про це повідомив глава Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"Учора зробили наші військовослужбовці потужний удар у Стаханові (після декомунізації – Кадіївка) по центру, де знаходилися "вагнерівці". За нашими даними, лише один вижив. Усі інші загинули там під завалами", – повідомив Гайдай. 

Він уточнив, що базу "вагнерівців" було розміщено на стадіоні. Йдеться у повідомленні Ліга.Новини.

Общество Російсько-українська війна
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