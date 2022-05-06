Підозру в державній зраді отримав політтехнолог Медведчука

Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки.
Так, згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України.
В результаті обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з рф. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення «денацифікації та демілітаризації України».
Наразі тривають заходи щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Встановлено, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками спецслужб рф, які діяли в Україні під дипломатичним прикриттям.
Він часто брав участь у пропагандистських ефірах на росТБ та очолював групу експертів.
Комплекс заходів для притягнення його до відповідальності триває.
За процесуального керівництва Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури повідомлено про підозру 25-річній жительці с. Малий Бобрик Сумського району, яка визнає...
Слідчі СБУ і ДБР завершили розслідування «першого епізоду» справи Медведчука: матеріали передано в суд...
Суд арештував рухоме і нерухоме майно родичів народних депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака у справі про незаконне заволодіння...
За клопотанням слідчого та прокурора Охтирської окружної прокуратури рішенням суду 9 травня 2022 року 25-річному підозрюваному в державній зраді обрано...
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури 25-річному жителю с. Боромля Охтирського району Сумської області 6 травня 2022 року повідомлено про...