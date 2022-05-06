Підозру в державній зраді отримав політтехнолог Медведчука Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки.

Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки.

Так, згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України.

В результаті обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з рф. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення «денацифікації та демілітаризації України».

Наразі тривають заходи щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Встановлено, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками спецслужб рф, які діяли в Україні під дипломатичним прикриттям.

Він часто брав участь у пропагандистських ефірах на росТБ та очолював групу експертів.

Комплекс заходів для притягнення його до відповідальності триває.