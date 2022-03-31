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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:37122

російські окупанти замахнулися на супутники Ілона Маска

Президент РФ путін наказав Військово-космічним силам росії вести вогонь на ураження по супутникам Starlink компанії SpaceX.

З такою заявою виступив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Його заяву оприлюднено на офіційному партійному сайті, передає Еспресо.TV.

Як зазначають, це пов'язано з новими даними Генерального штабу Російської Федерації.

"Згідно з отриманими даними, наведення та коригування вогню по флагману Чорноморського флоту – крейсеру "Москва", здійснювалося за допомогою угруповання супутників Starlink", написано у повідомленні.

Цивільні супутники Starlink, метою яких, є виключно забезпечення інтернетом важкодоступних ділянок планети чи зон бойових дій, як нині в Україні, знищуватимуться росіянами

За словами Медведєва, це буде відбуватися над українською територією.

"Дмитро Медведєв повідомив, що для забезпечення безпеки всіх підрозділів, що беруть участь у спеціальній військовій операції, верховним головнокомандувачем було віддано наказ про знищення угруповання супутників Starlink, що знаходиться над територією російської федерації, зони проведення спеціальної військової операції та Чорноморського басейну",  йдеться на сайті "ЄдРо".

"Росія не займається мілітаризацією космосу, але й не дозволить це робити іншим", заявив Медведєв.

Окрім того, Дмитро Медведєв заявив про усунення від займаної посади командувача Чорноморського флоту ВМФ Росії Ігоря Осипова "на час розслідування причин втрати флагмана Чорноморського фото".

Политика Starlink Ілон Маск Супутник
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