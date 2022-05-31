Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:4774

Онук художниці Марії Примаченко став на захист України

Онук всесвітньо відомої художниці боронить Батьківщину у лавах територіальної оборони.

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Петро Примаченко - український художник та бізнесмен. Він брав участь в обороні столиці та Київської області. Каже, що найважче було, коли гинули побратими.

"Найболючіше - втрачати близьких людей. Мого товариша, отця Максима, росіяни вбили, а потім проїхали по ньому танками. Більшого звірства і цинізму я в житті не бачив", - розповів Примаченко.

Коли недощавно картина бабусі захисника, легендарної художниці Марії Примаченко була продана з аукціону за 500 тис. доларів, родина Петра відмовилася від роялті з продажу, й кошти пішли на потреби ЗСУ.

Після перемоги Петро Примаченко мріє про відкриття власної художньої виставки в рідному смт Іванків.

Общество Марія Примаченко Російсько-українська війна
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщині ніч пройшла спокійно
Сегодня 09:24

На Сумщині ніч пройшла спокійно

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький....

Ситуація на прикордонні Сумщини за минулу добу
Сегодня 07:37

Ситуація на прикордонні Сумщини за минулу добу

Про це йдеться в повідомленні Сумської військової адміністрації....

Обстріл Середина-Буди: подробиці від ОВА
Вчера 08:58

Обстріл Середина-Буди: подробиці від ОВА

Сумщина знову опинилася під ворожим вогнем - з міномета та артилерії, є пошкодження і загорання, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро...

рашисти обстріляли прикордонне місто на Сумщині
Вчера 08:48

рашисти обстріляли прикордонне місто на Сумщині

Після 5-ої години ранку рашисти обстріляли прикордонне місто....

Сьогодні ворог обстрілював Сумщину з мінометів
06.06.2022 16:15

Сьогодні ворог обстрілював Сумщину з мінометів

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький....

Новости

Фейки кремля щодо трофейної військової техніки та зброї рф
Сегодня 18:08
На Сумщині відкрито набір на курс "тактична медицина"
Сегодня 17:36
Шість сіл хочуть від’єднатися від Роменської громади
Сегодня 17:29
На Сумщині вогнеборці ліквідували загоряння легкового автомобіля (відео)
Сегодня 17:24
НСЗУ запрошує жителів Сумщини на черговий вебінар «Як діяти, коли…»
Сегодня 16:59
У Сумах кілька маршрутів тролейбусів тимчасово зупинили рух
Сегодня 16:41
Увага! Ворог розсилає погрози. Не піддавайтесь на провокації
Сегодня 16:21
Рештки свинячих туш з Донбасу виявили під Сумами
Сегодня 16:14
Сумський ЦПТО ДСЗ навчає та перенавчає за актуальними на ринку праці професіями
Сегодня 16:09
На Сумщині поліцейські викрили чергового колаборанта
Сегодня 15:37
Сумський виш у ТОП-10 академічного рейтингу МОН
Сегодня 15:36
За минулу добу на території Сумщини піротехніки ДСНС виявили 6 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 14:59
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.