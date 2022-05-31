Онук художниці Марії Примаченко став на захист України

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Петро Примаченко - український художник та бізнесмен. Він брав участь в обороні столиці та Київської області. Каже, що найважче було, коли гинули побратими.
"Найболючіше - втрачати близьких людей. Мого товариша, отця Максима, росіяни вбили, а потім проїхали по ньому танками. Більшого звірства і цинізму я в житті не бачив", - розповів Примаченко.
Коли недощавно картина бабусі захисника, легендарної художниці Марії Примаченко була продана з аукціону за 500 тис. доларів, родина Петра відмовилася від роялті з продажу, й кошти пішли на потреби ЗСУ.
Після перемоги Петро Примаченко мріє про відкриття власної художньої виставки в рідному смт Іванків.
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