Військовий підрозділ рф у повному складі відмовився воювати на Харківщині Попри примусові заходи, що проводить командування окупаційних військ рф, і далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані мобілізованими з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Генеральному штабу ЗСУ стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях.