Військовий підрозділ рф у повному складі відмовився воювати на Харківщині

Генеральному штабу ЗСУ стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях.
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