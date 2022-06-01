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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:461

Військовий підрозділ рф у повному складі відмовився воювати на Харківщині

Попри примусові заходи, що проводить командування окупаційних військ рф, і далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані мобілізованими з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Генеральному штабу ЗСУ стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях.

Общество Російсько-українська війна
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