Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:4060

США арештують літаки Абрамовича

США отримали ордер на арешт двох літаків Романа Абрамовича через ймовірне порушення санкцій. Вартість літаків разом перевищує 400 мільйонів доларів.

У понеділок суддя магістрату США Сара Л. Кейв підписала ордер на арешт Boeing 787-8 Dreamliner і Gulfstream G650ER.

Міністерство торгівлі стверджує, що він порушив санкції, реекспортувавши літак до росії без необхідної ліцензії. Згідно з свідченням Федерального бюро розслідувань, Dreamliner перебуває в Дубаї з березня, тоді як Gulfstream з того часу перебуває в москві.

Арешт демонструє «зобов’язання використовувати всі доступні юридичні інструменти для застосування санкцій та експортного контролю, запроваджених у відповідь на незаконну війну росії в Україні», – йдеться у заяві Вільямса.

Зазначається, що американські чиновники поновили зусилля щодо введення санкцій проти Абрамовича після того, як його поїздка до Києва для відновлення переговорів провалилася.

«Російські олігархи допомогли створити середовище, яке дозволило Росії вести смертельну війну в Україні. Захоплення їхнього цінного майна, включно з цими двома літаками, — це лише один із способів притягнення до відповідальності тих, хто порушує закони США та підтримує Росію в її спробі завоювати суверенну націю», – сказав у заяві помічник директора ФБР Майкл Дж. Дріскол.

Право Абрамович Санкції
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В росії критична нестача ліків в аптеках
Вчера 17:32

В росії критична нестача ліків в аптеках

Наслідки розв'язаної російським диктатором безглуздої війни почали відчувати навіть у тих містах, які вся владна гілка намагалися вберегти від будь-якої...

Нова Зеландія тисне санкціями проти "Газпрому" та ще 43 компаній рф і білорусі
Вчера 16:00

Нова Зеландія тисне санкціями проти "Газпрому" та ще 43 компаній рф і білорусі

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута оголосила про додаткові санкції проти російських державних підприємств і оборонних структур у відповідь...

Міфи росії про китайську підтримку
20.05.2022 14:26

Міфи росії про китайську підтримку

Центр протидії дезинформації при РНБО повідомляє: після санкцій, запроваджених проти росії Китай різко скорочує експорт сучасних технологій, в той час,...

Проти Аліни Кабаєвої та родичів Путіна вводять санкції
13.05.2022 17:55

Проти Аліни Кабаєвої та родичів Путіна вводять санкції

Велика Британія вводить нові санкції, які б'ють по родичах президента РФ Володимира Путіна, йдеться на сайті британського уряду....

Фармацевтичні компанії, які залишились вести свій бізнес в росії
26.03.2022 11:15

Фармацевтичні компанії, які залишились вести свій бізнес в росії

РНБО України нагадує про фармацевтичні компанії, які залишились вести свій бізнес в росії та продовжують фінансувати окупантів, що вбивають мирне...

Новости

На Сумщині ніч пройшла спокійно
Сегодня 09:24
На війні загинув сумчанин Ігор Набок
Сегодня 09:23
Сумчан запрошують на екскурсії містом
Сегодня 09:04
Знаменитій навідниці "Принцесці" з Конотопа таки дозволили пофарбувати САУ в рожевий
Сегодня 08:34
В Шосткинській громаді обмежено рух транспортних засобів, де відсутній шумопоглинач
Сегодня 08:05
Ситуація на прикордонні Сумщини за минулу добу
Сегодня 07:37
Рашисти обстріляли 4 населених пункти на Сумщині
Вчера 19:29
Минулої доби вогнеборці Сумщини двічі ліквідовували загоряння в житловому секторі
Вчера 17:50
У Ромнах проїзд в громадському транспорті подорожчав до 12 грн
Вчера 17:43
Батьків школярів Cумської громади опитують щодо форми навчання з 1 вересня
Вчера 17:26
Поліція Сумщини фіксує наслідки ворожого обстрілу
Вчера 17:11
У Середина-Буді рятувальники ліквідували пожежі, спричинені ворожими ударами (відео)
Вчера 16:58
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.