Окрім стрімкого підвищення цін, закриття McDonald's та зменшення асортименту в багатьох супермаркетах у Москві та Санкт-Петербурзі почали відчувати нестачу медичних препаратів.
За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, на початку червня жителі Москви та області, а також інших міст та регіонів вперше зіштовхнулися з проблемами відсутності імпорту багатьох речей. Найбільша проблема склалася у фармацевтичній галузі.
Початок кризи та невідворотного повернення у середньовіччя у країни-бензоколонки ознаменувався спочатку підвищенням цін на медпрепарати. Однак згодом з прилавків аптек, зі складів лікарень почали потроху зникати певні матеріали та медикаменти.
Джерело: 24tv.ua
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