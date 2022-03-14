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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:3236

В росії критична нестача ліків в аптеках

Наслідки розв'язаної російським диктатором безглуздої війни почали відчувати навіть у тих містах, які вся владна гілка намагалися вберегти від будь-якої кризи.

Окрім стрімкого підвищення цін, закриття McDonald's та зменшення асортименту в багатьох супермаркетах у Москві та Санкт-Петербурзі почали відчувати нестачу медичних препаратів.
За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, на початку червня жителі Москви та області, а також інших міст та регіонів вперше зіштовхнулися з проблемами відсутності імпорту багатьох речей. Найбільша проблема склалася у фармацевтичній галузі.
Початок кризи та невідворотного повернення у середньовіччя у країни-бензоколонки ознаменувався спочатку підвищенням цін на медпрепарати. Однак згодом з прилавків аптек, зі складів лікарень почали потроху зникати певні матеріали та медикаменти.
Джерело: 24tv.ua

Экономика Санкції
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