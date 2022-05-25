Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:40136

Війна в Україні спричинила масову загибель дельфінів

Від початку війни в Україні у Чорному морі загинули кілька тисяч дельфінів.

Протягом останні кількох тижнів кількість жертв серед дельфінів у морі зросла. Їх подеку на узбережжі зустрічають працівники нацпарку "Тузлівські лимани", що в Одеській області, йдеться у матеріалі ТСН.

Про це повідомив еколог та очільник науково-дослідного відділу парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

"В різних місцях піщаного пересипу зустрічаються мертві дельфіни як наслідки війни рашистських варварів, які використовують потужні гідролокатори й дезорієнтують тварин", – написав він.

У межах парку дельфіни плавають зграями вздовж берега моря вслід за рибою. Вони також риються у піску на морських мілинах в пошуках морського язика. 

За словами Русєва, у Болгарії, в гирлі річки Ропотамо, з'явилося кілька дельфінів, які не орієнтувалися й були дуже слабкими. Деякі з тварин мали опіки від вибухів бомб або мін.

"За оцінками експертів, які їх оглядали, вони не могли їсти щонайменше десять днів. Ті, хто не обгорів, зазнали внутрішніх пошкоджень і сильно постраждали. Таких поранених, або загиблих дельфінів у Чорному морі течією заносить на узбережжя Болгарії, Румунії, Туреччини і до берегів України", – повідомив еколог.

Экономика Дельфіни Російсько-українська війна
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