Вже сім країн визнали війну росії в Україні геноцидом

У резолюції також йдеться про необхідність притягнення до відповідальності політичного керівництва РФ, пише Обозреватель.
Про рішення повідомив на своїй сторінці у Twitter голова Сенату Ірландії Марк Дейлі. У резолюції також зазначено факти варварських звірств російських окупантів (щоб подивитися документ, доскрольте новину до кінця).
"... незаконне вторгнення Російської Федерації в Україну є актом геноциду". Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид з боку Росії в Україні", – написав Дейлі.
У резолюції йдеться про те, що країни світу мають зберегти та посилити санкції проти Росії, домагаючись припинення імпорту нафти, газу та вугілля з РФ, оскільки за рахунок цього імпорту фінансується військова машина Москви.
"Політичне керівництво Російської Федерації має бути притягнуте до відповідальності за свої злочини в Україні", – говориться в резолюції.
У документі також йдеться про те, що РФ в Україні скидала бомби на житлові будинки, а також використала снайперів для вбивства мирних людей, які рятувалися з палаючих будинків.
Ірландія стала вже сьомою країною, що визнала геноцид українців. Раніше аналогічні рішення були прийняті Канадою, Польщею, Чехією, Литвою, Латвією та Естонією.
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