Букмекери прогнозують Україні беззаперечну перемогу на Євробаченні-2022 З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гурт Kalush Orchestra став беззаперечним фаворитом "Євробачення-2022".

Українському гуртові пророкують впевнену перемогу в конкурсі, і ближче до півфіналів шанси колективу на перше місце лише зростають.

За тиждень до старту "Євробачення-2022" букмекери оновили свої ставки, віддавши представникам України найвищий коефіцієнт – 42%. На даний момент це найвищий відсоток за всю історію пісенного конкурсу.

Фото: eurovisionworld.com

На другому місці з великим відривом опинилася Італія (15%), яка тривалий час лідирувала у таблиці, на третьому – Швеція (11%). Четверте місце може посісти представник Великої Британії (7%), а п'яте – учасник від Іспанії (4%).

Гурт Kalush Orchestra представить Україну на "Євробаченні-2022" із піснею Stefania, яку лідер колективу Олег Псюк присвятив своїй мамі.

За останні два місяці конкурсна пісня Kalush Orchestra набула ще більшої популярності. Окрім України, вона посідає високі місця у хіт-парадах Польщі, Литви, Молдови та інших країн. Stefania стала хітом у TikTok: її додають як саундтрек до зображень біженців, відео вибухів та бойових дій. "Всі відчувають зв'язок із піснею", - розповів Олег Псюк.

Джерело: apostrophe.ua