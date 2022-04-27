Букмекери прогнозують Україні беззаперечну перемогу на Євробаченні-2022

Українському гуртові пророкують впевнену перемогу в конкурсі, і ближче до півфіналів шанси колективу на перше місце лише зростають.
За тиждень до старту "Євробачення-2022" букмекери оновили свої ставки, віддавши представникам України найвищий коефіцієнт – 42%. На даний момент це найвищий відсоток за всю історію пісенного конкурсу.
На другому місці з великим відривом опинилася Італія (15%), яка тривалий час лідирувала у таблиці, на третьому – Швеція (11%). Четверте місце може посісти представник Великої Британії (7%), а п'яте – учасник від Іспанії (4%).
Гурт Kalush Orchestra представить Україну на "Євробаченні-2022" із піснею Stefania, яку лідер колективу Олег Псюк присвятив своїй мамі.
За останні два місяці конкурсна пісня Kalush Orchestra набула ще більшої популярності. Окрім України, вона посідає високі місця у хіт-парадах Польщі, Литви, Молдови та інших країн. Stefania стала хітом у TikTok: її додають як саундтрек до зображень біженців, відео вибухів та бойових дій. "Всі відчувають зв'язок із піснею", - розповів Олег Псюк.
Джерело: apostrophe.ua