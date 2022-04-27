Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:04192

Букмекери прогнозують Україні беззаперечну перемогу на Євробаченні-2022

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гурт Kalush Orchestra став беззаперечним фаворитом "Євробачення-2022".

Українському гуртові пророкують впевнену перемогу в конкурсі, і ближче до півфіналів шанси колективу на перше місце лише зростають.

За тиждень до старту "Євробачення-2022" букмекери оновили свої ставки, віддавши представникам України найвищий коефіцієнт – 42%. На даний момент це найвищий відсоток за всю історію пісенного конкурсу.

Фото: eurovisionworld.com

На другому місці з великим відривом опинилася Італія (15%), яка тривалий час лідирувала у таблиці, на третьому – Швеція (11%). Четверте місце може посісти представник Великої Британії (7%), а п'яте – учасник від Іспанії (4%).

Гурт Kalush Orchestra представить Україну на "Євробаченні-2022" із піснею Stefania, яку лідер колективу Олег Псюк присвятив своїй мамі.

За останні два місяці конкурсна пісня Kalush Orchestra набула ще більшої популярності. Окрім України, вона посідає високі місця у хіт-парадах Польщі, Литви, Молдови та інших країн. Stefania стала хітом у TikTok: її додають як саундтрек до зображень біженців, відео вибухів та бойових дій. "Всі відчувають зв'язок із піснею", - розповів Олег Псюк.

Джерело: apostrophe.ua

Досуг Kalush Orchestra Євробачення Букмекери
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Тарифи на комуналку обіцяють не підвищувати та закликають платити за надані послуги
Сегодня 15:23
Чому на Роменську та Білопільську не їздять тролейбуси?
Сегодня 14:45
У Сумах рада підприємців шукала можливості для бізнесу, що потерпає від агресії рф
Сегодня 14:33
У Сумах зібрали 700 дитячих книжок аби відправити в Польщу перселенцям
Сегодня 14:16
Над Сумщиною збили крилату ракету, запущену з рф
Сегодня 13:39
Рятуальники Польщі передали колегам Тростянецької громади спецодяг
Сегодня 13:29
У Бурині зловмисники сітками ловили рибу в річці Сейм
Сегодня 13:19
Як український бізнес працює під час війни?
Сегодня 12:59
рашиський генерал нагородив свого сина за провальний наступ на Суми та Чернігів
Сегодня 12:46
Мешканець Охтирщини незаконно зберігав набої та гранату
Сегодня 12:23
У Києві одружився нардеп родом із Сум
Сегодня 12:00
У Ромнах розшукали малолітніх братів. які заблукали
Сегодня 11:44
view counter

Статьи

Футбольний арбітр із Сумщини поміняв прапорець асистента на зброю
Сегодня 14:31
Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги!
Вчера 14:21
С чем носить кроссовки: модные аутлуки 2022
Вчера 13:46
Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
03.05.2022 16:35
Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
02.05.2022 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Минитрактор Iseki: преимущества, недостатки, особенности эксплуатации
28.04.2022 15:53
«Конотопська відьма» - ювіляр року і не тільки…
28.04.2022 12:13
У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
28.04.2022 11:47
«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
27.04.2022 16:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.