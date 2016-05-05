В Росії зупинився автопром

Усі заводи біля країни змушені були зупинити конвеєри. Така ситуація спостерігається вперше за 75 років. Одночасно зупинилося близько десяти машинобудівних підприємств.
На «травневі канікули» відправили (14-21 день) відправили співробітників заводів Haval, Mazda Sollers, УАЗ та «Автотор». Підприємства називають різні причини зупинок. Одні говорять про переорієнтацію логістичних ланцюжків, інші – про плановий ремонт устаткування.
Також не працює і російський гігант АВТОВАЗ. Після простою завод мав запустити конвеєри з 24 травня, але робота тривала лише кілька днів. Було оголошено про просте до 16 травня на підприємстві Тольятті, а Іжевську – до серпня чи вересня.
Зупинка локального виробництва та зупинка імпорту призвела до дефіциту на автомобільному ринку РФ, та стрімкому зростанню цін. Як наслідок, продаж знизився в 3 рази, порівняно з минулим роком.
В апреле российский бренд «Лада» вылетел из первой десятки самых продаваемых авто....