Коханка путіна Аліна Кабаєва вагітна? Коханка президента-диктатора країни-агресора росії володимира путіна гімнастка Аліна Кабаєва може бути вагітною.

Про це заявив політичний експерт Валерій Соловей у Telegram-каналі "GeneralSVR(reserv)", додавши, що батько дитини – не путін. Про це пише Мета.

Соловей не розкрив джерела, які повідомили йому цю інформацію. При цьому він уточнив, що путін саме через це 3 травня виглядав пригніченим та відчуженим. За даними Telegram-каналу, диктатор, певне, дізнався про зраду своєї багаторічної співмешканки:" За словами очевидців, Путін дізнався, що мати його дітей Аліна Кабаєва у черговий, а точніше, мабуть, у позачерговий раз вагітна. Тут би президенту жити та радіти, а ні".