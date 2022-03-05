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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:5521

Проти Аліни Кабаєвої та родичів Путіна вводять санкції

Велика Британія вводить нові санкції, які б'ють по родичах президента РФ Володимира Путіна, йдеться на сайті британського уряду.

Під санкції потрапила і олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, яку вважають коханкою та матір'ю кількох дітей Путіна, повідомляє ВВС.

"Ми запроваджуємо санкції проти тіньової мережі, яка підтримує розкішний спосіб життя Путіна, та посилюємо тиск на його найближче оточення", - заявила Ліз Трасс, голова МЗС Британії.

У санкційний список, окрім Кабаєвої, яка з 2014 року очолює Національну медіагрупу, що володіє практично усіма державними ЗМІ в Росії, потрапила її бабуся Анна Зацепіліна, яку Британія називає бізнес-партнеркою друга Путіна Геннадія Тимченка, який під санкціями ще з 22 лютого.

Довгий час Захід боявся впроваджувати санкції проти Аліни Кабаєвої, тому що вважав, що це може розізлити Путіна.

Политика Аліна Кабаєва Путін Санкції
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