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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:0465

росія використовує депортованих з України дітей для власної пропаганди

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: росія використовує депортованих з тимчасово загарбаних територій України дітей для власної пропаганди.

Кремлівські медіа поширюють дезінформаційні матеріали про те, як «Український режим, наслідуючи Третій рейх, відправляє воювати дітей».

В якості підтвердження цього фейку путінська пропаганда використовує начебто інтерв’ю з українськими дітьми. У матеріалах наводяться беззмістовні цитати, на додачу до яких псевдожурналісти дезінформують, що саме «ці діти від початку спецоперації працювали шпигунами в Україні».

Використання росією дітей в інформаційній війні є грубим порушенням норм Міжнародного права.

Якщо ви стали свідком будь-якого порушення прав дитини, телефонуйте на гарячу лінію захисту прав дітей: 0 800 500 225 або на гарячу лінію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: 0 800 50 17 20

Право Депортовані діти
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