Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів ворога за 14 квітня

В українському та російському сегментах соцмереж почалося широке тиражування відео, основною темою якого стало нібито примушування представниками «Правого сектору» військовослужбовців Збройних сил України здійснювати розстріли цивільного населення. Як зазначається у відеозаписі,це повинно було стати «помстою за Бучу».
Застерігаємо: це – фейк!
міноборони рф стверджує, що «українські фахівці під контролем американських вчених брали проби води у великих річках України, щоб поширити збудники холери, черевного тифу та гепатиту».
Застерігаємо: це – фейк!
міноборони рф стверджує, що «українські націоналісти планують підірвати естакаду над залізницею у Краматорському районі, щоб звинуватити зс рф у руйнуванні важливої інфраструктури».
Застерігаємо: це – фейк!
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