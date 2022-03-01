Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів ворога за 14 квітня Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 14.04.2022 року.

В українському та російському сегментах соцмереж почалося широке тиражування відео, основною темою якого стало нібито примушування представниками «Правого сектору» військовослужбовців Збройних сил України здійснювати розстріли цивільного населення. Як зазначається у відеозаписі,це повинно було стати «помстою за Бучу».

Застерігаємо: це – фейк!

міноборони рф стверджує, що «українські фахівці під контролем американських вчених брали проби води у великих річках України, щоб поширити збудники холери, черевного тифу та гепатиту».

Застерігаємо: це – фейк!

міноборони рф стверджує, що «українські націоналісти планують підірвати естакаду над залізницею у Краматорському районі, щоб звинуватити зс рф у руйнуванні важливої інфраструктури».

Застерігаємо: це – фейк!