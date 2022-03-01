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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:513

Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів ворога за 14 квітня

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 14.04.2022 року.

В українському та російському сегментах соцмереж почалося широке тиражування відео, основною темою якого стало нібито примушування представниками «Правого сектору» військовослужбовців Збройних сил України здійснювати розстріли цивільного населення. Як зазначається у відеозаписі,це повинно було стати «помстою за Бучу».
Застерігаємо: це – фейк!

міноборони рф стверджує, що «українські фахівці під контролем американських вчених брали проби води у великих річках України, щоб поширити збудники холери, черевного тифу та гепатиту».
Застерігаємо: це – фейк!

міноборони рф стверджує, що «українські націоналісти планують підірвати естакаду над залізницею у Краматорському районі, щоб звинуватити зс рф у руйнуванні важливої інфраструктури».
Застерігаємо: це – фейк!

Право Фейк
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