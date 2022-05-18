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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:502

Дипломат рф розкритикував режим Путіна та подав у відставку

Дипломат РФ в Женеві розкритикував Лаврова та пішов у відставку через війну в Україні.

Радник місії Росії при ООН у Женеві Борис Бондарєв публічно засудив війну РФ проти України, подав у відставку та розкритикував міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Про це повідомляє unian.ua.

Бондарєв зауважив, що його звернення, можливо, запізніле, але надто важливе для нього особисто. 

"За двадцять років роботи мені доводилося спостерігати різні віражі нашої зовнішньої політики, але ніколи ще мені не було так соромно за свою країну та свою роботу, як 24 лютого цього року. Розв'язана Путіним агресивна війна з Україною, а за фактом з усім західним світом, - не лише злочин проти українського народу, а й, мабуть, найтяжчий злочин проти народу Росії, який жирною літерою Z перекреслив усі надії на поступовий розвиток у нашій країні успішного демократичного суспільства", - заявив Бондарєв.

За його словами, ініціатори цієї війни хочуть тільки одного — залишитися при владі назавжди, жити в помпезних палацах, плавати на розкішних яхтах, насолоджуючись необмеженою владою та цілковитою безкарністю. Бондарєв наголосив, що заради цього режим Путіна готовий принести у жертву багато життів.

Окремо Бондарєв розкритикував роботу російського МЗС, рівень березні та непрофесіоналізму якого зростав з року в рік. В останні роки, зауважує дипломат, це набуло просто катастрофічного масштабу - "вибудувано систему, яка обманює сама себе".

"Міністр Лавров – гарна ілюстрація деградації цієї системи. За 18 років він пройшов шлях від професіонала й освіченого інтелектуала, на якого хотілося рівнятися багатьом працівника міністерства, до людини, що постійно транслює заяви, що суперечать одна одній, і загрожує світові (тобто й Росії теж) ядерною зброєю! Сьогодні МЗС не займається дипломатією. Він сіє брехню, розпалює ненависть та війну. Дипломатія обслуговує приватні інтереси вузького кола осіб, які мають нічого спільного з реальними потребами російського суспільства", - зазначив Бондарєв.

Він констатував, що у Росії більше не залишилося союзників через її агресивну політику, "а не через горезвісну русофобія", про яку постійно говорять на російському телебаченні.

"Я навчався на дипломата і хотів би й надалі працювати на свою країну. Але сьогодні, на жаль, залишатися на держслужбі та йти згубним політичним курсом означає зраджувати свою Батьківщину. Не хочу та не можу цього робити. У зв'язку з цим я вирішив звільнитися", - підсумував Бондарєв.

Политика Бондарєв Дипломат Лавров Російсько-українська війна
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