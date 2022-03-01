Кремль готує нові провокації в Бєлгороді та продовжує звинувачувати в цьому Україну ЦПД при РНБО України підтверджує, що рф готує нові провокації в Бєлгороді та продовжує звинувачувати в усьому Україну.

6.04.2022 Мер Бєлгорода а.іванов, повідомив про евакуацію всіх шкіл міста та області.

За його словами, вранці на електронну пошту місцевого центру освіти надійшло повідомлення про мінування всіх навчальних закладів.

4.04.2022 Генштаб ЗСУ повідомляв, що окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються до Бєлгорода.

1.04.2022 було створено історію з підривом нафтобази, яку спростувала група журналістів-розслідувачів Conflict Intelligence Team. Довели, що крилату ракету було запущено з росії.

Та інформація, яка з'явилася 5.04.2022, викликає шок.

Місцеві почали травити голубів, боячись їх як заражених засланців з України.

Раніше в інтерв'ю російським ЗМІ В.Зеленський сказав, що питання щодо біолабораторій — це анекдот. Їх у нас немає!

Що наступне вигадає роспропаганда, залишається лише здогадуватися, бо спрогнозувати цирк неможливо!