Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1281

Анекдоты недели - 302

Неопытная гадалка нагадала Сергею два года без секса, но парень не растерялся и тут же доказал ей, что она шарлатанка.

Подскажите, как действуют таблетки для посудомойки. Уже три выпила, а посуду мыть все равно не хочется.

***

У левшей деньги обычно лежат в правом внутреннем кармане. У правшей - в левом. Если же у человека развиты оба полушария, то деньги лежат в швейцарском банке.

***

Встречаются два музыканта:

- Ну, как жизнь? Чего нового?

- Хорошо, вот новый диск выпустил.

- Продал уже что-то?

- Да. Дом, квартиру, машину...

***

Вопрос "Как прожить на пенсию?" плавно перетек в вопрос "Как дожить до пенсии?"

***

Женская логика: хотелось пойти на каблуках, но было лень мыть голову, потому одела кроссовки.

***

- Циля, у тебя был кто-нибудь до меня?

- Сегодня?

***

- Истина в вине!

- В чьей?

- Я вижу, Вы юрист.

***

Домохозяйка! Помни: большой откормленный живот у мужа — это надёжный якорь семейной жизни.

***

Бесит, когда идешь по своим делам, а тебя хватают на руки и начинают тискать.

Барсик, 5 лет

***

Жена с черным поясом по каратэ - это крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж.

***

Косметика - это такая вещь, которая помогает женщине не пугать окружающих своей естественной красотой.

***

Если вы считаете, что жизнь прекрасна, значит антидепрессанты подобраны правильно.

***

Никогда ни на кого не злитесь: от этого дрожат руки и сбивается прицел.

***

- Как ты думаешь, что тяжелее: килограмм пуха или килограмм свинца?

- Вставай под балкон, сейчас проверим.

***

Прошу не обижаться, если я долго не беру трубку – возможно жду припева.

***

В действительности Англия всего лишь второй потребитель чая в мире. На первом месте с гигантским отрывом - бухгалтерия.

Досуг Юмор Юмор. курьезы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Анекдоты недели - 301
12.06.2021 12:12

Анекдоты недели - 301

Любая неработающая многодетная домохозяйка, замотавшись по хозяйству, хоть раз в жизни, но пожалела, что не стала проституткой....

Анекдоты недели - 300
05.06.2021 12:12

Анекдоты недели - 300

Историки выяснили, что должность Ивана Сусанина была "ведущий специалист"....

Анекдоты недели - 299
29.05.2021 12:12

Анекдоты недели - 299

- Вечно ты недовольна, когда я звоню. Вечно говоришь, что уже полтретьего ночи....

Анекдоты недели - 298
22.05.2021 12:12

Анекдоты недели - 298

Рано или поздно у каждой женщины наступает такой период, когда она начинает понимать самку богомола....

Анекдоты недели - 297
15.05.2021 12:12

Анекдоты недели - 297

Если семья развалилась, нельзя винить одного мужа. Виноваты оба – муж и свекруха....

Новости

На Сумщине 19 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:15
Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА
16.06.2021 14:02
В Сумах полиция задержали группу разбойников, напавших на женщину
Сегодня 13:28
В Сумах резко поменялись маршруты коммунального транспорта
Сегодня 09:57
В Сумах столкнулись легковушка и мотоцикл
Сегодня 08:58
Градсовет отправил на доработку проект реконструкции парка «Сказка» в Сумах
Сегодня 08:36
Еще один сумской врач стал заслуженным
Сегодня 08:32
В Сумах составили протокол на велосипедиста, наехавшего на легковушку
Сегодня 08:19
Пока еще губернатор Хома забрал у Сум 50 млн, необходимых для ремонта проспекта Лушпы
Сегодня 08:11
На міського голову Тростянця Юрія Бову склали вже 12 проваджень про корупцію
Вчера 18:58
Газовых платежек стало больше: за что будут доплачивать сумчане
Вчера 17:55
Сумчан ожидает жаркий уик-энд
Вчера 17:10
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
Вчера 13:11
На Сумщине завершилась основная сессия ВНО
Вчера 10:31
Зачем нужен наматрасник
16.06.2021 18:57
Коворкинг: в чем особенности и преимущества
16.06.2021 17:58
В Україні встановили нові карантинні норми
16.06.2021 17:25
Аппаратное лечение препятствует ухудшению зрения у детей ®
16.06.2021 15:08
Пока парк Счастья в Сумах не примут на баланс, ухаживать за ним некому...
16.06.2021 12:22
Людям, які рятують наші життя!®
16.06.2021 09:30
7 хвилин виступів та 19% прогулів: здобутки сумських депутатів під час весняної сесії
15.06.2021 09:47
Роковые 10 процентов: СНПО погубит не кризис, а судебные исполнители?
15.06.2021 09:00
Два роки реформ: у Києві відбувся Форум для журналістів
14.06.2021 15:03
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают снижаться (итоги недели)
14.06.2021 12:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.