Анекдоты недели - 302 Неопытная гадалка нагадала Сергею два года без секса, но парень не растерялся и тут же доказал ей, что она шарлатанка.

Подскажите, как действуют таблетки для посудомойки. Уже три выпила, а посуду мыть все равно не хочется.

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У левшей деньги обычно лежат в правом внутреннем кармане. У правшей - в левом. Если же у человека развиты оба полушария, то деньги лежат в швейцарском банке.

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Встречаются два музыканта:

- Ну, как жизнь? Чего нового?

- Хорошо, вот новый диск выпустил.

- Продал уже что-то?

- Да. Дом, квартиру, машину...

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Вопрос "Как прожить на пенсию?" плавно перетек в вопрос "Как дожить до пенсии?"

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Женская логика: хотелось пойти на каблуках, но было лень мыть голову, потому одела кроссовки.

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- Циля, у тебя был кто-нибудь до меня?

- Сегодня?

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- Истина в вине!

- В чьей?

- Я вижу, Вы юрист.

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Домохозяйка! Помни: большой откормленный живот у мужа — это надёжный якорь семейной жизни.

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Бесит, когда идешь по своим делам, а тебя хватают на руки и начинают тискать.

Барсик, 5 лет

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Жена с черным поясом по каратэ - это крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж.

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Косметика - это такая вещь, которая помогает женщине не пугать окружающих своей естественной красотой.

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Если вы считаете, что жизнь прекрасна, значит антидепрессанты подобраны правильно.

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Никогда ни на кого не злитесь: от этого дрожат руки и сбивается прицел.

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- Как ты думаешь, что тяжелее: килограмм пуха или килограмм свинца?

- Вставай под балкон, сейчас проверим.

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Прошу не обижаться, если я долго не беру трубку – возможно жду припева.

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В действительности Англия всего лишь второй потребитель чая в мире. На первом месте с гигантским отрывом - бухгалтерия.