Анекдоты недели - 302

Подскажите, как действуют таблетки для посудомойки. Уже три выпила, а посуду мыть все равно не хочется.
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У левшей деньги обычно лежат в правом внутреннем кармане. У правшей - в левом. Если же у человека развиты оба полушария, то деньги лежат в швейцарском банке.
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Встречаются два музыканта:
- Ну, как жизнь? Чего нового?
- Хорошо, вот новый диск выпустил.
- Продал уже что-то?
- Да. Дом, квартиру, машину...
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Вопрос "Как прожить на пенсию?" плавно перетек в вопрос "Как дожить до пенсии?"
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Женская логика: хотелось пойти на каблуках, но было лень мыть голову, потому одела кроссовки.
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- Циля, у тебя был кто-нибудь до меня?
- Сегодня?
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- Истина в вине!
- В чьей?
- Я вижу, Вы юрист.
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Домохозяйка! Помни: большой откормленный живот у мужа — это надёжный якорь семейной жизни.
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Бесит, когда идешь по своим делам, а тебя хватают на руки и начинают тискать.
Барсик, 5 лет
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Жена с черным поясом по каратэ - это крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж.
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Косметика - это такая вещь, которая помогает женщине не пугать окружающих своей естественной красотой.
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Если вы считаете, что жизнь прекрасна, значит антидепрессанты подобраны правильно.
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Никогда ни на кого не злитесь: от этого дрожат руки и сбивается прицел.
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- Как ты думаешь, что тяжелее: килограмм пуха или килограмм свинца?
- Вставай под балкон, сейчас проверим.
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Прошу не обижаться, если я долго не беру трубку – возможно жду припева.
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В действительности Англия всего лишь второй потребитель чая в мире. На первом месте с гигантским отрывом - бухгалтерия.
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