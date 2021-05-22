Анекдоты ко дню медика

- Какая у вас интересная татуировка на ягодице.
- Спасибо, - смутилась Зинаида.
- Ладно, можете одеваться.
- Доктор, ну что у меня?
- Ну что-что? Левый глаз минус три, правый - минус два, очки выпишу.
***
- Всем лежать! – кричал патологоанатом.
Он всегда нервничал, когда дежурил ночью не в своем отделении.
***
Очень долгое время сын врача думал, что его папа работает на двух работах – кондитерской фабрике и ликероводочном заводе.
***
Многих радиослушателей мужчин очень волнует вопрос «Стоит ли признаваться жене в измене?». Сегодня на эту тему выскажутся в прямом эфире два главных специалиста в этом вопросе – травматолог и патологоанатом.
***
Наркоз – это средство защиты хирурга от советов пациента во время операции.
***
Врач: чтобы ваш муж побыстрее выздоровел, ему нужно побольше пить, гулять.
Жена: доктор, я тогда вообще удивляюсь, как он мог заболеть?
***
В травматологии:
- Доктор, а почему в корридоре такой скользский пол?
- Заметили, да? Моя идея!
***
Врач назначил Василию пропить железо. Теперь у Василия ни гаража, ни машины.
***
На приеме у врача.
- Ну что, больной, ваши анализы пришли. Не приближайтесь ко мне!
***
Отец, лежа на операционном столе, перед операцией, которую проведет его сын-хирург.
— Сынок, не забывай, что, если со мной что-нибудь случится — твоя мать непременно захочет переехать к тебе.
***
Закончив медицинский университет:
1. Я постоянно мою руки!
2. Я знаю, что умру и понимаю, что этого не изменить...
3. Я знаю, откуда на самом деле берутся дети!
4. Практически нет вещей способных лишить меня аппетита!
5. Я очень боюсь врачей, особенно однокурсников.
***
- О! У тебя отличная кардиограмма! Ровная, ритмичная.
- Это не кардиограмма - это врач рецепт выписал.
***
Врач, разглядывая историю болезни, говорит мужу:
— Ваша теща совершенно здорова. Это подтверждают все анализы и рентгеновские снимки.
— А нельзя ли, доктор, чтобы я был совсем спокоен, сделать вскрытие?
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