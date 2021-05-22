Анекдоты ко дню медика Старая медицинская мудрость: если тебя кто-то обидел – сядь в ординаторской и жди его поступления…

- Какая у вас интересная татуировка на ягодице.

- Спасибо, - смутилась Зинаида.

- Ладно, можете одеваться.

- Доктор, ну что у меня?

- Ну что-что? Левый глаз минус три, правый - минус два, очки выпишу.

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- Всем лежать! – кричал патологоанатом.

Он всегда нервничал, когда дежурил ночью не в своем отделении.

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Очень долгое время сын врача думал, что его папа работает на двух работах – кондитерской фабрике и ликероводочном заводе.

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Многих радиослушателей мужчин очень волнует вопрос «Стоит ли признаваться жене в измене?». Сегодня на эту тему выскажутся в прямом эфире два главных специалиста в этом вопросе – травматолог и патологоанатом.

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Наркоз – это средство защиты хирурга от советов пациента во время операции.

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Врач: чтобы ваш муж побыстрее выздоровел, ему нужно побольше пить, гулять.

Жена: доктор, я тогда вообще удивляюсь, как он мог заболеть?

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В травматологии:

- Доктор, а почему в корридоре такой скользский пол?

- Заметили, да? Моя идея!

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Врач назначил Василию пропить железо. Теперь у Василия ни гаража, ни машины.

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На приеме у врача.

- Ну что, больной, ваши анализы пришли. Не приближайтесь ко мне!

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Отец, лежа на операционном столе, перед операцией, которую проведет его сын-хирург.

— Сынок, не забывай, что, если со мной что-нибудь случится — твоя мать непременно захочет переехать к тебе.

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Закончив медицинский университет:

1. Я постоянно мою руки!

2. Я знаю, что умру и понимаю, что этого не изменить...

3. Я знаю, откуда на самом деле берутся дети!

4. Практически нет вещей способных лишить меня аппетита!

5. Я очень боюсь врачей, особенно однокурсников.

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- О! У тебя отличная кардиограмма! Ровная, ритмичная.

- Это не кардиограмма - это врач рецепт выписал.

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Врач, разглядывая историю болезни, говорит мужу:

— Ваша теща совершенно здорова. Это подтверждают все анализы и рентгеновские снимки.

— А нельзя ли, доктор, чтобы я был совсем спокоен, сделать вскрытие?