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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:45144

В Менском зоопарке тигр загрыз человека

Сегодня, 5 февраля, в Черниговской области, тигр смертельно ранил сотрудника зоопарка. Трагедия произошла в городе Мена.

"Сегодня в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в Менском зоопарке тигр смертельно ранил сотрудника 1973 года рождения. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека", - говорится в сообщении пресс-службы полиции региона.

Работник зоопарка, по предварительной информации, собирался кормить животное. В этот момент тигр и напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В данный момент следователи полиции открыли производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека.

"Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - добавили в пресс-центре. 

Общество Менский зоопарк Полиция
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