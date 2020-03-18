В Менском зоопарке тигр загрыз человека Сегодня, 5 февраля, в Черниговской области, тигр смертельно ранил сотрудника зоопарка. Трагедия произошла в городе Мена.

"Сегодня в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в Менском зоопарке тигр смертельно ранил сотрудника 1973 года рождения. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека", - говорится в сообщении пресс-службы полиции региона.

Работник зоопарка, по предварительной информации, собирался кормить животное. В этот момент тигр и напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В данный момент следователи полиции открыли производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека.

"Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - добавили в пресс-центре.