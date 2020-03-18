В Менском зоопарке тигр загрыз человека

"Сегодня в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в Менском зоопарке тигр смертельно ранил сотрудника 1973 года рождения. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека", - говорится в сообщении пресс-службы полиции региона.
Работник зоопарка, по предварительной информации, собирался кормить животное. В этот момент тигр и напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.
В данный момент следователи полиции открыли производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека.
"Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - добавили в пресс-центре.
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