Из-за пандемии Венецианский карнавал пройдет онлайн

В связи с пандемией коронавируса один из крупнейших карнавалов в мире, который традиционно проходит в Венеции в феврале, впервые в истории проведут онлайн.
Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
В частности, на портале начались прямые трансляции и показы заранее записанных программ, посвященных традициям фестиваля. Так, для демонстрации костюмов, которые состоят из исторического наряда и маски, созданы специальные виртуальные комнаты. Также проводятся специальные онлайн-программы для взрослых.
Также из-за пандемии отменены все шествия и традиционный "полет ангелов" с колокольни на площади Святого Марка.
На фоне эпидемиологической ситуации в Венецию не могут приехать ни туристы, которые были основными посетителями и участниками карнавала, ни жители соседних регионов. Отметим, что каждый год свыше полумиллиона туристов приезжали в Венецию на карнавальные мероприятия - в том числе и для участия в них.
Традиционно карнавал открывается в феврале старейшим венецианским праздником - Festa delle Marie, который посвящён освобождению венецианских девушек, похищенных пиратами из Истрии.
Источник: uainfo.org