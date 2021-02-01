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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Из-за пандемии Венецианский карнавал пройдет онлайн

Впервые за всю историю Венецианского карнавала его проведут в онлайн-формате.

В связи с пандемией коронавируса один из крупнейших карнавалов в мире, который традиционно проходит в Венеции в феврале, впервые в истории проведут онлайн.

Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

В частности, на портале начались прямые трансляции и показы заранее записанных программ, посвященных традициям фестиваля. Так, для демонстрации костюмов, которые состоят из исторического наряда и маски, созданы специальные виртуальные комнаты. Также проводятся специальные онлайн-программы для взрослых.

Также из-за пандемии отменены все шествия и традиционный "полет ангелов" с колокольни на площади Святого Марка.

На фоне эпидемиологической ситуации в Венецию не могут приехать ни туристы, которые были основными посетителями и участниками карнавала, ни жители соседних регионов. Отметим, что каждый год свыше полумиллиона туристов приезжали в Венецию на карнавальные мероприятия - в том числе и для участия в них.

Традиционно карнавал открывается в феврале старейшим венецианским праздником - Festa delle Marie, который посвящён освобождению венецианских девушек, похищенных пиратами из Истрии.

Источник: uainfo.org

Досуг Площадь Святого Марка Полет ангелов
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