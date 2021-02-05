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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Белополье новый начальник полиции

Личному составу отделения полиции №1 (г.Белополье) Сумского районного управления полиции представили нового руководителя.

На должность начальника отделения полиции №1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции назначен подполковник Александр Александрович Юрченко.

Присутствовавший на представлении Белопольский городской голова Юрий Зарко пожелал Александру Александровичу успехов в должности и выразил надежду на улучшение оперативной обстановки в обществе.

До назначения на этот пост Александр Юрченко занимал должности начальника Люботинского, Липецкого, Валковского отделений полиции Харьковской области.

За время работы в органах полиции зарекомендовал себя как специалист с необходимой подготовкой и опытом работы, владеет организаторскими и аналитическими способностями, чувством личной ответственности за порученное дело.

Право Полиция
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