В Белополье новый начальник полиции

На должность начальника отделения полиции №1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции назначен подполковник Александр Александрович Юрченко.
Присутствовавший на представлении Белопольский городской голова Юрий Зарко пожелал Александру Александровичу успехов в должности и выразил надежду на улучшение оперативной обстановки в обществе.
До назначения на этот пост Александр Юрченко занимал должности начальника Люботинского, Липецкого, Валковского отделений полиции Харьковской области.
За время работы в органах полиции зарекомендовал себя как специалист с необходимой подготовкой и опытом работы, владеет организаторскими и аналитическими способностями, чувством личной ответственности за порученное дело.
Вчера в социальных сетях появилась фейковая информация о том, что в Сумах полицейские вроде бы собирались на митинг на площади...
Патрульные полицейские Сум приглашают 7 января всех желающих на праздник....
Сумское районное управление полиции возглавил новый руководитель....
В Кролевце полиция задержала мужчину, который нанес телесные повреждения своему знакомому....
Сегодня, 5 февраля, в Черниговской области, тигр смертельно ранил сотрудника зоопарка. Трагедия произошла в городе Мена....