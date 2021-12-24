В последние дни в Украине снизилась преступность Работа полиции в усиленном режиме уже дала положительные результаты.

За два дня, прошедшие после того, как Нацполиция была переведена на усиленный режим службы, количество преступлений в Украине уменьшилось на 23%: с 3 000 до 2 300. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко во время телемарафона единения #UAразом, пишет iviche.com.

«Также количество ДТП уменьшилось на 46 процентов. Впервые за многие годы вчера для 40-миллионной страны у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП, позавчера – один погибший. Если сравнить с предыдущей неделей, у нас было за два дня 13 жертв ДТП», – отметил он.

В то же время Клименко сообщил, что за эти два дня количество обращений граждан в Нацполицию увеличилось с 49 до 53 тысяч, однако в большинстве это были обращения информационного либо консультационного характера. Как подчеркнул глава Нацполиции, усиленный режим службы является еще и эффективной профилактикой совершения преступлений.