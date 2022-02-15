Патрульные остановили в Сумах авто с наркотиками На улице Грушевского экипаж патрульных остановил автомобиль ЗАЗ-Lanos, водитель которого подозрительно маневрировал по проезжей части.

Во время проверки документов инспекторы заметили, что водитель вел себя подозрительно и заметно нервничал. Учитывая его поведение, патрульные провели поверхностную проверку личности и транспортного средства. В салоне автомобиля полицейские обнаружили сверток, обмотанный лентой.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. По приезду следователя выяснилось, что в свертке было порошкообразное вещество, внешне похожее на наркотическое. Все обстоятельства устанавливают следователи.