Полиция Украины перешла на усиленный режим работы из-за угрозы со стороны РФ

Об этом Клименко написал в Facebook.
Глава Нацполиции пояснил, что в течение недели произойдет:
Такие меры предпринимаются для того, чтобы оперативно реагировать на любые угрозы безопасности украинских граждан.
"Усиленный режим полиции - это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!" – написал Клименко.
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