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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:01443

Полиция Украины перешла на усиленный режим работы из-за угрозы со стороны РФ

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что с 14 по 19 февраля полиция переходит на усиленный режим несения службы

Об этом Клименко написал в Facebook.

Глава Нацполиции пояснил, что в течение недели произойдет:

  • увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах;
  • развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране;
  • взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

Такие меры предпринимаются для того, чтобы оперативно реагировать на любые угрозы безопасности украинских граждан.

"Усиленный режим полиции - это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!" – написал Клименко.

 
Право Полиция
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