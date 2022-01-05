Полиция Сумщины с новыми автомобилями

Подразделениям полиции области передали 10 служебных автомобилей. Их будут использовать в центре обеспечения, управлении уголовного розыска, управлении организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУНП.
На новых машинах сотрудники подразделений полиции отправились в места несения службы, пишет Суспільне Суми.
Работа полиции в усиленном режиме уже дала положительные результаты....
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что с 14 по 19 февраля полиция переходит на усиленный режим несения службы...
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Вчера в социальных сетях появилась фейковая информация о том, что в Сумах полицейские вроде бы собирались на митинг на площади...
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