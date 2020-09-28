Рейтинг комфортных для жизни детей: версия от UNICEF Организация ЮНИСЕФ опубликовала рейтинг стран мира, наиболее подходящие для развития и жизни детей.

Рейтинг учитывал общие условия в стране: уровень образования, здравоохранения, питания и экологическую ситуацию.

Лидером рейтинга стала Норвегия.

Первая пятерка рейтинга выглядит так:

Норвегия;

Южная Корея;

Нидерланды;

Франция;

Ирландия.

Украина в рейтинге из 180 стран занимает 91 место, соседствуя с Бразилией и Ямайкой.

Однако, по всем данным, ни одна страна мира не обеспечивает полной защиты здоровья детей и их будущего. Об этом говорят более 40 экспертов ООН «Будущее ради детей».

По их словам, здоровья всех детей находится под угрозой - из-за изменения климата, парниковые выбросы, фаст-фуд, алкоголь и другие вредные вещества.

Источник: ukrrain.com