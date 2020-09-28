Рейтинг комфортных для жизни детей: версия от UNICEF

Рейтинг учитывал общие условия в стране: уровень образования, здравоохранения, питания и экологическую ситуацию.
Лидером рейтинга стала Норвегия.
Первая пятерка рейтинга выглядит так:
Норвегия;
Южная Корея;
Нидерланды;
Франция;
Ирландия.
Украина в рейтинге из 180 стран занимает 91 место, соседствуя с Бразилией и Ямайкой.
Однако, по всем данным, ни одна страна мира не обеспечивает полной защиты здоровья детей и их будущего. Об этом говорят более 40 экспертов ООН «Будущее ради детей».
По их словам, здоровья всех детей находится под угрозой - из-за изменения климата, парниковые выбросы, фаст-фуд, алкоголь и другие вредные вещества.
Источник: ukrrain.com
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