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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:30110

Главное слово 2020-го года по версии словаря современного украинского языка

Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал слова года - "коронавирус".

Кроме того, большинство самых важных слов также связаны с пандемией.

Так, главными в минувшем году назвали слова «пандемия», «карантин», «индофемия», «самоизоляция», «вакцина», «дистанционка», «Беларусь», «перемирие» и «кризис», говорится на сайте словаря.

Отмечается, что все выбранные слова в прошлом году оказали определяющее влияние на жизнь людей, а следовательно и на язык.

Главные слова 2020 года

Пандемия – это результат быстрого и неконтролируемого распространения коронавируса, который вызвал панику в мире и привел к введению карантина или локдауна.

Карантин – в этом году он стал средством сдерживания пандемии. Это слово итальянского происхождения вошло в украинский язык еще несколько веков назад и употребляется значительно чаще, чем локдаун.

Самоизоляция – еще одно важное слово из словаря времен коронавируса. Сюда же относится и социальное дистанцирование.

Вакцина – в течение всего года не утихал интерес к прививке от коронавируса. В 2020 году разработали сразу несколько вакцин, и уже сейчас в некоторых странах начали программы массовой вакцинации.

Дистанционка тоже стала словом года. Именно пандемия придала новый импульс диджитализации (она стала словом года в 2019), заставляя людей и бизнесы переходить на дистанционную работу или учебу.

Беларусь – в связи с неожиданным протестами в этой стране, а также жестокостью правящего режима, она тоже стала словом года.

Перемирие – после прошлогоднего разведения президент Зеленский продолжает реализовывать свое видение решения конфликта на Донбассе, что вызывает неоднозначные оценки в украинском обществе. Поэтому, в этом году чаще всего употребляли это слово.

Кризис – год пандемии был богатым на различные кризисы: от правительственного кризиса в январе, из-за глобального коронакризиса, до конституционного кризиса осенью (в дополнение к гуманитарному кризису на оккупированном Россией Донбассе и водному кризису в аннексированном Крыму). 

Источник: Эксперт

Общество Сленг Словарь современного украинского языка Мислово
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