Экономика

Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 19:43113

Державні програми для підтримки бізнесу

В умовах повномасштабної військової агресії рф, служба зайнятості Сумщини пропонує бізнесу та роботодавцям реальну фінансову підтримку.

Служба зайнятості Сумщини  розповідає, на яку підтримку бізнесу та роботодавцям можна розраховувати під час війни.

Компенсація витрат роботодавцю за працевлаштування 

-компенсацію витрат роботодавцю на оплату праці кожної працевлаштованої внутрішньо переміщеної особи під час воєнного стану (після 24.02.2022 року) у розмірі 6500 грн на місяць упродовж перших двох місяців з дати працевлаштування. Постанова КМУ від 20.03.2022 року №331: https://cutt.ly/mLBQ5xN;

-компенсацію роботодавцям єдиного соціального внеску за працевлаштування безробітних з числа соціально незахищених категорій населення на нові робочі місця та компенсацію єдиного соціального внеску суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця у пріоритетних галузях економіки, протягом 12 місяців з дня працевлаштування безробітних. Постанова КМУ від 15.04.2013 №347: https://cutt.ly/FLBWV8D;

-компенсацію витрат на оплату праці роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб протягом 6 місяців (не вище середнього розміру по регіону). А якщо внутрішньо переміщена особа відноситься до соціально вразливих верств населення, така компенсація може виплачуватись до 1 року. Постанова КМУ від 8 вересня 2015 р. №696: https://cutt.ly/fLBEADX;

Допомога виробничим підприємствам та ФОП

-допомогу по частковому безробіттю виробничим підприємствам та ФОП, якщо вони втратили частину заробітної плати через зупинення чи скорочення виробництва продукції або втратили можливість виконувати роботи чи надавати послуги з виробництва продукції. Постанова КМУ від 21 червня 2022 р. №702 https://cutt.ly/uLBE4HG;

Мікрогранти

-мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу в рамках урядової програми «єРобота». Для участі підприємцям необхідно підготувати бізнес-план  та подати разом із заявкою через Портал Дія. Заявка у термін до 10 днів оцінюється експертами АТ «Ощадбанк». Також експерти оцінюють кредитну історію та реєстраційні документи підприємця. Далі учасники проходять перевірку Державною службою зайнятості, а також співбесіду у регіональному центрі зайнятості. Служба на підставі оцінки банку, а також оцінки співбесіди, ухвалює рішення про надання мікрогрантів тим, хто набрав найбільшу сукупну кількість балів. Постанова КМУ від 21.06.2022 №738: https://cutt.ly/wLBRc2Y.

За більш детальною інформацією звертайтеся на гарячу лінію Сумського обласного центру зайнятості

093 276 39 66; 096 109 08 37;

067 698 29 58; 095 337 41 10,

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Экономика Державні програми для бізнесу Компенсація Мікрогранти
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