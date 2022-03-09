Державні програми для підтримки бізнесу

Служба зайнятості Сумщини розповідає, на яку підтримку бізнесу та роботодавцям можна розраховувати під час війни.
-компенсацію витрат роботодавцю на оплату праці кожної працевлаштованої внутрішньо переміщеної особи під час воєнного стану (після 24.02.2022 року) у розмірі 6500 грн на місяць упродовж перших двох місяців з дати працевлаштування. Постанова КМУ від 20.03.2022 року №331: https://cutt.ly/mLBQ5xN;
-компенсацію роботодавцям єдиного соціального внеску за працевлаштування безробітних з числа соціально незахищених категорій населення на нові робочі місця та компенсацію єдиного соціального внеску суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця у пріоритетних галузях економіки, протягом 12 місяців з дня працевлаштування безробітних. Постанова КМУ від 15.04.2013 №347: https://cutt.ly/FLBWV8D;
-компенсацію витрат на оплату праці роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб протягом 6 місяців (не вище середнього розміру по регіону). А якщо внутрішньо переміщена особа відноситься до соціально вразливих верств населення, така компенсація може виплачуватись до 1 року. Постанова КМУ від 8 вересня 2015 р. №696: https://cutt.ly/fLBEADX;
-допомогу по частковому безробіттю виробничим підприємствам та ФОП, якщо вони втратили частину заробітної плати через зупинення чи скорочення виробництва продукції або втратили можливість виконувати роботи чи надавати послуги з виробництва продукції. Постанова КМУ від 21 червня 2022 р. №702 https://cutt.ly/uLBE4HG;
-мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу в рамках урядової програми «єРобота». Для участі підприємцям необхідно підготувати бізнес-план та подати разом із заявкою через Портал Дія. Заявка у термін до 10 днів оцінюється експертами АТ «Ощадбанк». Також експерти оцінюють кредитну історію та реєстраційні документи підприємця. Далі учасники проходять перевірку Державною службою зайнятості, а також співбесіду у регіональному центрі зайнятості. Служба на підставі оцінки банку, а також оцінки співбесіди, ухвалює рішення про надання мікрогрантів тим, хто набрав найбільшу сукупну кількість балів. Постанова КМУ від 21.06.2022 №738: https://cutt.ly/wLBRc2Y.
За більш детальною інформацією звертайтеся на гарячу лінію Сумського обласного центру зайнятості
093 276 39 66; 096 109 08 37;
067 698 29 58; 095 337 41 10,
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