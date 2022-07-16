Экономика

Людмила Биваліна
Людмила Биваліна
Сегодня 12:5299

Стратегія відновлення та розвитку економіки Сумщини: 47 ідей на 85 млрд грн

У Сумах була представлена Стратегія відновлення та розвитку економіки Сумської області на 2022-2024 роки.

Попередня Стратегія розвитку Сумщини була розрахована на період 2021-2027 роки, але військова агресія росії звела нанівець все, що планувалося. Стало питання актуалізації стратегії у реаліях війни, з урахуванням географічного розташування області – сусідством з країною-агресором.

Близько двох місяців знадобилося для розробки та погодження Стратегії відновлення та розвитку Сумщини на найближчі три роки.

У розробці нового економічного плану було взято до уваги досягнення попередніх стратегічних планів державного та регіонального значення, дослідження СумДУ, офіційні прогнози та аналітику Нацбанку, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку, враховувався концепт плану відновлення України, розроблений Кабміном.

Розробкою Стратегії займалась новостворена Рада з відновлення та розвитку економіки Сумської області, до складу якої увійшли представники Сумської військової адміністрації, Сумської обласної ради, керівники підприємств, установ та організацій області, закладів вищої освіти, Агенції регіонального розвитку Сумської області, експерти регіонального розвитку. Також до роботи залучалися громадські активісти, мери міст, представники територіальних громад та інші.

Презентували Стратегію журналістам керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький та його перший заступник Тарас Савченко.

Цільова аудиторія Стратегії

Як зазначив під час своєї доповіді Тарас Савченко, документ розрахований на три цільові аудиторії. Перша – це активна частина громадян Сумщини, які мислять суспільними інтересами, задумуються про реалізацію тих чи інших проєктів. Для тих, хто готовий залучитися до виконання.

«Друга – центральні органи виконавчої влади. До них дуже простий меседж: «Ми – Сумщина, у нас є енергетичний потенціал. У нас є воля, у нас є бачення. Не заважаючи на надскладні обставини, які зараз існують, ми хочемо змінювати свої території і формувати майбутнє. Ми проти того, щоб Сумщину з центрального рівня трактували як буферну зону між країною-агресором і регіонами Центральної і Західної України.

Третя цільова аудиторія – це іноземні інвестори, партнери. Але ми не хочемо просто говорити іноземцям: дайте нам кошти, а потім ми подивимося, як ми будемо їх витрачати. У нас є конкретні цілі, пріоритети, у нас є цінності, за які ми боремося і на це нам потрібна підтримка. Не обов'язково фінансова – це можуть бути патенти, кооперація, лізинги, навчання та інше», - розповів Тарас Савченко.

Сценарії, напрямки Стратегії та ідеї

Нова стратегія має три сценарії розвитку: оптимістичний, реалістичний, песимістичний, в залежності від ходу війни в Україні. Кожен з них потребує підвищеної уваги з боку місцевого самоврядування, виконавчої влади та держави.

Стратегія розвитку передбачає розірвання історичних зв'язків місцевого бізнесу з російськими та білоруськими активами, особами та бізнесом. Планується формування нових видів діяльності, розробка нової логістики та вихід на нові ринки, у тому числі, на європейські та світові. 

У документі визначено 5 пріоритетних напрямків – «Безпековий регіон», «Промисловий комплекс», «Аграрний сектор», «Людський потенціал», «Економічні новації». Кожен із напрямків розрахований на підвищення безпеки територій, відновлення та розвиток економіки регіону у воєнний та післявоєнний періоди. Зокрема відновлення та розбудову транспортної, виробничої, соціальної інфраструктури, інфраструктури енергетики та зв'язку, подолання безробіття, а також забезпечення гідного рівня життя населення області. 

Особливістю документу є наявність у ньому каталогу антикризових проєктних ідей. Наразі їх 47, для реалізації яких потрібно близько 85 млрд гривень.

Під час презентації було зазначено, що кожні три місяці Стратегія буде коригуватися, в залежності від обставин та ситуації в країні та регіоні.

«Результатом цієї стратегії мають бути стабільно працюючі підприємства, сфера послуг, реалізація нашої продукції, це робочі місця – збереження існуючих робочих місць, відновлення роботи підприємств. Будуть працювати підприємства, будуть платити податки, значить будуть кошти на школи, на дитячі садочки, на медицину, на інфраструктуру і, перш за все, гроші для армії, для військових, для підтримання обороноздатності. Це кошти для нашої перемоги. Буде вироблятись продукція – буде експорт, в країну буде заходити валюта. А значить будуть гроші на відновлення, буде сильна потужна армія, а значить перемога буде ближчою. Тобто, чим більше ми будемо заробляти коштів, тим більше у нас буде можливостей, щоб наблизити перемогу і люди будуть впевнені у завтрашньому дні», - наголосив очільник СОВА Дмитро Живицький.

Незабаром документ буде доступним для ознайомлення широкому загалу на сайті Сумської державної адміністрації. Для іноземних партнерів Стратегію перекладуть кількома іноземними мовами.

Экономика Стратегія розвитку
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Стратегія відновлення та розвитку економіки Сумщини: 47 ідей на 85 млрд грн
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