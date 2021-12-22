Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб Завдяки урядовим ініціативам, а саме - ухваленню Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року №331, роботодавцю надана можливість щодо отримання компенсації витрат за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом.

Щоби скористатися наданою державою можливістю, роботодавець має перебувати на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Важливою умовою є подання податкової звітності за IV квартал 2021 р. або річної звітності за 2021 рік. Розмір встановленої зарплати працівника не може бути нижчим за розмір мінімальної, встановленої законодавством.

Щомісячна компенсація становить 6500 гривень за кожну працевлаштовану особу. Загальна тривалість надання такої компенсації не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування. Програма діє на період воєнного стану та впродовж 30 календарних днів після його закінчення.

Як отримати компенсацію

Не раніше ніж через 5 днів після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи роботодавець подає заяву:

- в електронній формі через “Портал Дія”;

- у паперовій формі особисто під час відвідування центру зайнятості за місцезнаходженням роботодавця або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

У разі подання заяви через центр зайнятості також додаються:

- копія наказу про працевлаштування особи;

- документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених вищевказаною Постановою;

- відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової - - картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Порядок отримання компенсації тут:

https://www.dcz.gov.ua/storinka/kompensaciya-robotodavcyam-za-vpo