Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

Щоби скористатися наданою державою можливістю, роботодавець має перебувати на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Важливою умовою є подання податкової звітності за IV квартал 2021 р. або річної звітності за 2021 рік. Розмір встановленої зарплати працівника не може бути нижчим за розмір мінімальної, встановленої законодавством.
Щомісячна компенсація становить 6500 гривень за кожну працевлаштовану особу. Загальна тривалість надання такої компенсації не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування. Програма діє на період воєнного стану та впродовж 30 календарних днів після його закінчення.
Не раніше ніж через 5 днів після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи роботодавець подає заяву:
У разі подання заяви через центр зайнятості також додаються:
Порядок отримання компенсації тут:
https://www.dcz.gov.ua/storinka/kompensaciya-robotodavcyam-za-vpo
(квитанції, фактури) на пошкоджене чи знищене майно, яке знаходилося в нерухомості, зробити з них копії.
Далі слід подати заяву про...
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