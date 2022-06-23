Мікрогранти на створення або розвиток власної справи Дія, Ощадбанк та Державна служба зайнятості розпочали надання консультації клієнтам, які бажають взяти участь в програмі з метою запуску нового або розвитку діючого бізнесу зі створенням нових робочих місць.

Подати заяву на отримання мікрогранту можна на Порталі Дія.

Розмір мікрогранту, який надається одному отримувачу, визначається відповідно до його запиту, але не менше 50 000 гривень. За умови створення не менше двох робочих місць - 250 000 гривень.

Консультацію щодо умов програми та оформлення заявки можно отримати у відділенні Ощадбанк, центрі зайнятості, онлайн підтримка - через чат-бот Державної служби зайнятості @DCZ_worknow_bot

Деталі програми

Учасником програми можуть стати фізична особа суб’єкти мікропідприємництва чи малого підприємництва (фізична особа — підприємець або юридична особа (засновниками яких є тільки фізичні особи — громадяни України), крім суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки.

Інші умови визначені затвердженим Порядком.

Під які цілі може надаватися мікрогрант

- придбання обладнання;

- закупівлю сировини та матеріалів;

- орендну плату за нежитлове приміщення;

- лізинг обладнання.

Умови надання мікрогранту

Розмір гранту: від 50 тис. грн., а в разі створення нових робочих місць - до 150 тис грн. за умови створення 1 робочого місця на весь період надання гранту або до 250 тис грн. за умови створення 2 робочих місць на термін дії програми.

Термін використання гранту: 3 роки. Повернення відбувається шляхом сплати податків та зборів, передусім за працевлаштованих осіб. В іншому випадку заявник повинен повернути різницю або всю суму разом.

Для участі в програмі необхідно подати такі документи:

- заяву на отримання мікрогранту;

- бізнес-план щодо створення нового або розвитку діючого бізнесу;

Рішення щодо надання мікрогрантів приймає Державний центр зайнятості після проведення співбесіди з заявником.

Після перевірки на відповідність вимогам та погодження проєкту грантові кошти будуть переказані на окремий рахунок заявника в Ощадбанку.

Детальніше про програму: https://is.gd/gFSaeq