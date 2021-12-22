Общество

Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 10:10134

Порядок отримання компенсації за прихисток внутрішньо переміщених осіб

Власники житлових приміщень, які безкоштовно прийняли у себе внутрішньо переміщених осіб, мають право на компенсацію витрат.

Власники житла, які безкоштовно прихистили у себе вдома внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати грошову компенсацію від держави на покриття витрат та оплату комунальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України.

Хто має право на відшкодування

Компенсація надається фізичним особам – громадянам України віком від 18 років, які є:

-        власниками житла або їх представниками;

-        наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності;

-        спадкоємцями, які прийняли спадщину.

Порядок отримання компенсації

Для того, щоб отримати компенсацію, власник житлового приміщення, не пізніше ніж протягом наступного дня з дня розміщення ВПО, повинен звернутися до департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (м. Суми, вул. Горького, 21, каб. 312, тел. 700-598) з заявою, в якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові кожної з переміщених осіб, на підставі чого йому видається відповідна довідка. Власник житлового приміщення також зобов’язаний в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні.

Для подальшого оформлення компенсації власники житлових приміщень звертаються до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (м. Суми, вул. Харківська, 35, каб. 135) не пізніше п’яти днів з дня закінчення звітного місяця та подають заяву із зазначенням кількості днів та переселенців, які проживали протягом звітного періоду. При цьому, власники житлових приміщень повинні мати при собі копії та оригінали документів:

-        які посвідчують їх особу;

-        що підтверджують право власності або право на користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника.

Для заповнення бланку заяви необхідно мати при собі:

-        реєстраційний номер облікової картки платника податків;

-        реквізити банківського рахунку для перерахування суми компенсації;

-        довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яку прихистили;

-        довідку про відсутність заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги (газопостачання, електропостачання, водопостачання, теплопостачання).

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення ВПО (людино-день), із дня їх розміщення: за кожен людино-день – 14,77 гривень.

Задля запобігання зловживань у питанні виплати компенсації, проводиться контроль щодо фактичного проживання ВПО за зазначеною у заяві адресою.

За червень Департаментом соціального захисту населення оформлено документи на призначення компенсації 122 власникам житла, які прихистили 291 внутрішньо переміщену особу. Сума відшкодування становить 95827,76 грн. 8 заявникам відмовлено у компенсації у зв’язку з відсутністю ВПО за місцем фактичного проживання.

Консультацію за даним питанням можна отримати у телефонному режимі:

0542 788-888, 0542 787-123, 050-407-81-99.

Общество Компенсація
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