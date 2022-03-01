Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Вчера 22:27106

Що робити при фосфорному бомбардуванні?

Підступність та жорстокість російської армії вже не дивують. Та останні декілька днів орда використовує заборонені фосфорні бомби.

Білий фосфор, яким окупанти бомблять мирне населення в українських містах та селах, викликає важкі опіки, аж до кісток та кісткового мозку.
Фосфор є самозаймистою речовиною, що починає горіти при першому ж контакті з повітрям. Коли він потрапляє на шкіру та одяг, він одразу ж прилипає і продовжує горіти.

Що робити при фосфорному бомбардуванні

- Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі.
- За можливості занурте пошкоджену частину тіла у воду. Або рясно поливайте або змочуйте водою шкіру та одяг там, де є краплі фосфору.
- Обережно зніміть одяг. Краще робіть це прямо у воді або продовжуйте поливати уражені ділянки водою.
- У воді фосфор не горить. Використовуйте пінцет або щось, чим можна зняти фосфор та обпалені частини одягу.

- Обробіть рану содовим розчином. Він готується просто: на 1 склянку води потрібно додати 1 чайну ложку соди.
- На рану, яка утворилася від горіння фосфору, накладіть вологу пов'язку. Та змочуйте її содовим розчином.
Ні в якому разі не використовуйте вату та перекис водню! Коли перекис розпадається, утворюється вода та кисень. Кисень викликає загоряння фосфору.
Якщо людина, яка отримала фосфорні опіки, знаходиться у свідомості, дайте їй будь-які знеболювальні та заспокійливі препарати.

При горінні фосфор також виділяє отруйні пари. Для виведення токсичних речовин з організму прийміть будь-який сорбент.
Пийте багато води, також можна вживати молоко та лужну негазовану воду.

Общество Фосфорні бомби
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Що робити при фосфорному бомбардуванні?
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