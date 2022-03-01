Подбайте про безпечне листування у месенджерах

Однак не забувайте правила безпечного листування як у соцмережах, так і в месенджерах.
Не діліться геолокацією! Вашим місцем перебування, розташуванням українських військ чи складами зберігання боєприпасів ЗСУ. Усе, що може прочитати в листах ваш знайомий — може побачити й ворог!
Не пересилайте в месенджерах та соцмережах паролі від банківських карток, гаджетів тощо. Або використовуйте спеціальні програми зашифрованих миттєвих повідомлень.
З метою безпеки не надсилайте в месенджери інформацію про пересування ворога, краще повідомте про це ЗСУ через чатбот єВорог @evorog_bot, після чого видаліть переписку.
Зараз ворог намагається заволодіти нашими даними як у кіберпросторі, так може й фізично викрасти смартфон.
Будьте уважні та не забувайте про правила безпечного листування в соцмережах і месенджерах, ставте надійні паролі та бережіть себе та близьких.
Джерело: Міністерство цифрової трансформації України