Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:50250

Подбайте про безпечне листування у месенджерах

Зараз для багатьох українців смартфон став універсальною цифровою зброєю у війні проти агресора. Завдяки йому ми можемо повідомляти ЗСУ про техніку окупанта, боротися з російською пропагандою або просто спілкуватися зі своїми знайомими в месенджерах.

Однак не забувайте правила безпечного листування як у соцмережах, так і в месенджерах.

Що не варто надсилати

Не діліться геолокацією! Вашим місцем перебування, розташуванням українських військ чи складами зберігання боєприпасів ЗСУ. Усе, що може прочитати в листах ваш знайомий — може побачити й ворог!

Не пересилайте в месенджерах та соцмережах паролі від банківських карток, гаджетів тощо. Або використовуйте спеціальні програми зашифрованих миттєвих повідомлень.

З метою безпеки не надсилайте в месенджери інформацію про пересування ворога, краще повідомте про це ЗСУ через чатбот єВорог @evorog_bot, після чого видаліть переписку.

Зараз ворог намагається заволодіти нашими даними як у кіберпросторі, так може й фізично викрасти смартфон.

Будьте уважні та не забувайте про правила безпечного листування в соцмережах і месенджерах, ставте надійні паролі та бережіть себе та близьких.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України

Общество Месенджер
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