Як біженцям не потрапити в рабство до торговців людьми На початок третього тижня війни Україну залишило майже 2,16 млн людей. У період вимушеної масової евакуації з України особливо загострилося питання торгівлі людьми. Наразі вже є тривожні звістки щодо сутенерів на кордоні, які під виглядом волонтерів відбирають документи та забирають українців у рабство.

Основні поради щодо того, як не потрапити в рабство до торговців людьми:

Тримайте при собі паспорт

Право вимагати документи мають виключно офіційні особи під час перетину кордону або в державних установах під час оформлення статусу біженця. Якщо ваш паспорт раптом знадобився комусь, хто не не перелічений вище, то нехай зроблять фото.

Не сідайте в машину наодинці.

Тримайтеся групою. Навіть якщо ви познайомилися нещодавно, під час евакуації, краще, якщо поруч з вами буде хтось, кого ви можете покликати на допомогу.

Знайдіть інформацію, хто здійснюватиме перевезення.

Сфотографуйте машину, її номер, документи тих осіб, які організують перевезення (якщо це можливо), та відправте інформацію своїм рідним. Якщо вам відмовляють в показі документів або не дають їх сфотографувати – це червоний “прапорець” небезпеки. Краще відмовтесь від такої допомоги.

Надсилайте своїм рідним інформацію щодо того, де ви зараз перебуваєте

Тримайте їх в курсі пропозиції трансферу, яку ви прийняли. Домовтесь щодо певного кодового слова або сигналу, що буде означати небезпеку та потребу в допомозі.

За найменших підозр повідомте у поліцію, прикордонникам, волонтерам, працівникам гуманітарних місій тощо.

Пам'ятайте, що торговець людьми чи сутенер – це не обов'язково чоловік. Жінкам теж не варто сліпо довіряти. Торгівля людьми - на жаль, прибутковий бізнес.

Бережіть себе!