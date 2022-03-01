Правила, що врятують життя: що робити, коли чуєте поблизу літак? У вас є всього кілька секунд, щоб попіклуватись про себе та близьких людей, що в цей момент поряд.

Місце

У вас є всього декілька секунд. Падайте під стінку, тільки не навпроти вікна: під нього або в кут кімнати. Ідеальне укриття – прихожа або ванна без вікон, але якщо ви не дістанетесь туди за секунду-дві, падайте де стоїте і повзіть під стіну. Ні в якому разі не залишайтеся посередині кімнати: ви будете в межах конусу розльоту уламків скла та цегли з сусідніх будівель, а залізобетонні плити якщо і ламаються то, згідно законам фізики, навпіл падаючи на середину кімнати. Навіть у найгіршому випадку, якщо плита зламається, впавши під стіну, ви маєте шанс опинитися в повітряній кишені під плитою.

Поза

Як при віджиманні – обличчям вниз; руки зігнуті під корпусом, ноги максимально теж зігнути, щоб після обрушення була можливість піднятися під вагою уламків, або хоч трохи посунутись, зробивши повітряну кишеню. В положенні лежачи набоку або на спині піднятися ви не зможете. Ще й в обличчя прилетить щось.

Розтулити рота та закрити очі Щоб уникнути баротравми, розтулити максимально рота. У відкриті очі, як мінімум, попаде пісок.

Після вибуху зачекати не менше хвилини – двох поки всі уламки упадуть: вони літають досить довго.

Прислухайтеся чи не йде літак на другий захід. Потім піднімайтесь та допомагайте постраждалим та шукайте своїх сусідів, надавайте рятувальникам інформацію в якій квартирі скільки осіб було.

Після авіаційного чи артилерійського удару по будинку обов’язково треба перекрити газ на весь будинок до приїзду газової служби, щоб убезпечити вторинний вибух від побутового газу.