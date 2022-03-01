Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:29137

Правила, що врятують життя: що робити, коли чуєте поблизу літак?

У вас є всього кілька секунд, щоб попіклуватись про себе та близьких людей, що в цей момент поряд.

Місце

У вас є всього декілька секунд. Падайте під стінку, тільки не навпроти вікна: під нього або в кут кімнати. Ідеальне укриття – прихожа або ванна без вікон, але якщо ви не дістанетесь туди за секунду-дві, падайте де стоїте і повзіть під стіну. Ні в якому разі не залишайтеся посередині кімнати: ви будете в межах конусу розльоту уламків скла та цегли з сусідніх будівель, а залізобетонні плити якщо і ламаються то, згідно законам фізики, навпіл падаючи на середину кімнати. Навіть у найгіршому випадку, якщо плита зламається, впавши під стіну, ви маєте шанс опинитися в повітряній кишені під плитою.

Поза

Як при віджиманні – обличчям вниз; руки зігнуті під корпусом, ноги максимально теж зігнути, щоб після обрушення була можливість піднятися під вагою уламків, або хоч трохи посунутись, зробивши повітряну кишеню. В положенні лежачи набоку або на спині піднятися ви не зможете. Ще й в обличчя прилетить щось.
Розтулити рота та закрити очі Щоб уникнути баротравми, розтулити максимально рота. У відкриті очі, як мінімум, попаде пісок. 
Після вибуху зачекати не менше хвилини – двох поки всі уламки упадуть: вони літають досить довго.
Прислухайтеся чи не йде літак на другий захід. Потім піднімайтесь та допомагайте постраждалим та шукайте своїх сусідів, надавайте рятувальникам інформацію в якій квартирі скільки осіб було.
Після авіаційного чи артилерійського удару по будинку обов’язково треба перекрити газ на весь будинок до приїзду газової служби, щоб убезпечити вторинний вибух від побутового газу.
Общество Авіаналіт Бомбардування Літак Обрушення
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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