Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:31206

На Сумщине завершилась основная сессия ВНО

По информации областного Департамента образования и науки, в период с 21 апреля по 15 июня в Сумской области продолжалась основная сессия внешнего независимого оценивания, которая началась с тестирования по химии и завершилась ВНО по географии.

В области работали 53 пункта проведения внешнего независимого оценивания, на базе которых участники выполняли сертификационные работы.

В этом году для происхождения внешнего оценивания зарегистрировались и приняли участие в тестировании:

- по химии - зарегистрировались 284 человека, приняли участие 207 (72,9%);

- по иностранным языкам (немецкий, французский, испанский) - зарегистрировались 42 человека, приняли участие 26 (61,9%);

- по английскому языку - зарегистрировались 3088 человек, приняли участие 2623 человека (84,9%);

- по математике - зарегистрировалась 9471 человек (математика - 7482, математика уровня стандарт - 1989), приняли участие: математика - 6329 человек (82,9%), математика уровня стандарт - 126 (6,3%);

- по украинскому языку и литературе - зарегистрировались 6692 человека, приняли участие 5807 (86,8%);

- по украинскому языку - зарегистрировались 3023 человека, приняли участие 1512 (50,0%);

- по истории Украины - зарегистрировались 8046 человек, приняли участие 5258 (65,3%);

- по физике - зарегистрировались 796 человек, приняли участие 579 (72,7%);

- по биологии - зарегистрировались 3977 человек, приняли участие 2504 (62,9%);

- по географии - зарегистрировались 4305 человек, приняли участие 2754 (64%).

На всех пунктах проведения внешнего независимого оценивания дежурили медицинские работники. Охрану общественного порядка осуществляли работники Национальной полиции.

Все пункты тестирования было обеспечено пирометрами, дезинфицирующими средствами для обработки рук и кожи, дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей, жидким мылом, бумажными полотенцами, защитными щитками, халатами медицинскими защитными. В пункты тестирования осуществлен бесплатный подвоз школьными автобусами учащихся учреждений общего среднего образования.

Апелляций на организацию процедуры внешнего независимого оценивания в пунктах тестирования зафиксировано не было.

Общество ВНО
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09

ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии

Об организационных мерах по созданию безопасных условий для проведения пробного внешнего независимого оценивания, требованиях к проведению как пробного тестирования, так...

Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19

Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія

У зв’язку з загальнонаціональним карантином Міністерство освіти і науки розробило два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та...

До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами
07.11.2019 11:07

До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти з'явилися актуальні характеристики сертифікаційних робіт, нові критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою...

ВНО на старте: первое тестирование 21 мая
21.05.2019 15:16

ВНО на старте: первое тестирование 21 мая

Основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) начинается 21 мая тестированием по математике и завершится 13 июня тестированием по химии...

Как поступать: ВНО-2018, особенности приема, календарь абитуриента
15.11.2017 17:36

Как поступать: ВНО-2018, особенности приема, календарь абитуриента

В Сумской области начался подготовительный этап внешнего независимого оценивания (ВНО)...

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Oscar Shorts-2021
Oscar Shorts-2021
Кино Планета Кіно
17.30
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.