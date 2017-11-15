На Сумщине завершилась основная сессия ВНО По информации областного Департамента образования и науки, в период с 21 апреля по 15 июня в Сумской области продолжалась основная сессия внешнего независимого оценивания, которая началась с тестирования по химии и завершилась ВНО по географии.

В области работали 53 пункта проведения внешнего независимого оценивания, на базе которых участники выполняли сертификационные работы.

В этом году для происхождения внешнего оценивания зарегистрировались и приняли участие в тестировании:

- по химии - зарегистрировались 284 человека, приняли участие 207 (72,9%);

- по иностранным языкам (немецкий, французский, испанский) - зарегистрировались 42 человека, приняли участие 26 (61,9%);

- по английскому языку - зарегистрировались 3088 человек, приняли участие 2623 человека (84,9%);

- по математике - зарегистрировалась 9471 человек (математика - 7482, математика уровня стандарт - 1989), приняли участие: математика - 6329 человек (82,9%), математика уровня стандарт - 126 (6,3%);

- по украинскому языку и литературе - зарегистрировались 6692 человека, приняли участие 5807 (86,8%);

- по украинскому языку - зарегистрировались 3023 человека, приняли участие 1512 (50,0%);

- по истории Украины - зарегистрировались 8046 человек, приняли участие 5258 (65,3%);

- по физике - зарегистрировались 796 человек, приняли участие 579 (72,7%);

- по биологии - зарегистрировались 3977 человек, приняли участие 2504 (62,9%);

- по географии - зарегистрировались 4305 человек, приняли участие 2754 (64%).

На всех пунктах проведения внешнего независимого оценивания дежурили медицинские работники. Охрану общественного порядка осуществляли работники Национальной полиции.

Все пункты тестирования было обеспечено пирометрами, дезинфицирующими средствами для обработки рук и кожи, дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей, жидким мылом, бумажными полотенцами, защитными щитками, халатами медицинскими защитными. В пункты тестирования осуществлен бесплатный подвоз школьными автобусами учащихся учреждений общего среднего образования.

Апелляций на организацию процедуры внешнего независимого оценивания в пунктах тестирования зафиксировано не было.