Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 травня до 17 червня, реєстрація розпочнеться 1 лютого

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року відбудеться з 23 травня до 17 червня. Відповідні дати затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1166 від 2 листопада 2021 року.

Реєстрація осіб для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня.

Не пізніше 29 квітня у зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудуться за таким графіком:

  • фізика – 23 травня;
  • хімія – 26 травня;
  • українська мова, українська мова і література – 31 травня;
  • математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
  • іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;
  • англійська мова – 7 червня;
  • історія України – 10 червня;
  • географія – 14 червня;
  • біологія – 17 червня.

Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня.

Водночас пробне ЗНО-2022 відбудеться 19 та 26 березня. Реєстрація для участі у ньому триватиме протягом 5-22 січня. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Пробне тестування з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня. А з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 26 березня. У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 25 березня з української мови, української мови і літератури, 1 квітня – з інших навчальних предметів.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування буде визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.

Пробне ЗНО допоможе ознайомитися з організаційними умовами проведення тестування, особливостями роботи з бланками відповідей, структурою та змістом тестових зошитів, а також з’ясувати рівень своїх навчальних досягнень і, як наслідок, уникнути зайвого хвилювання та зосередитися під час основної сесії саме на виконанні тестових завдань.

 
Общество ВНО
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