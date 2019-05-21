Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 травня до 17 червня, реєстрація розпочнеться 1 лютого

Реєстрація осіб для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня.
Не пізніше 29 квітня у зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.
Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудуться за таким графіком:
Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня.
Водночас пробне ЗНО-2022 відбудеться 19 та 26 березня. Реєстрація для участі у ньому триватиме протягом 5-22 січня. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
Пробне тестування з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня. А з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 26 березня. У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.
Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 25 березня з української мови, української мови і літератури, 1 квітня – з інших навчальних предметів.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування буде визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.
Пробне ЗНО допоможе ознайомитися з організаційними умовами проведення тестування, особливостями роботи з бланками відповідей, структурою та змістом тестових зошитів, а також з’ясувати рівень своїх навчальних досягнень і, як наслідок, уникнути зайвого хвилювання та зосередитися під час основної сесії саме на виконанні тестових завдань.
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