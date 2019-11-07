1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022

Кожен зареєстрований учасник має право за рахунок коштів державного бюджету пройти тести щонайбільше з 5 навчальних предметів, загалом ЗНО відбуватиметься з 13 навчальних предметів.
Якщо учасники бажають скласти більше 5 предметів, вони зможуть зробити це за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість складання додаткових навчальних предметів відрізнятиметься залежно від того, чи є в сертифікаційних роботах завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, адже такі завдання перевіряють екзаменатори.
Щоб додатково скласти одну з іноземних мов (англійську, німецьку, іспанську або французьку) у 2022 році потрібно буде сплатити 789 грн, вартість складання інших навчальних предметів (історія України, географія, фізика, хімія чи біологія) становитиме 354 грн.
Не пізніше 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких буде зазначено час і місце проведення тестувань.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року проходитиме з 23 травня до 17 червня. Тестування відбудуться за таким графіком:
Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено до 30 червня на інформаційних сторінках учасників тестування.
Нагадаємо, станом на 24 січня реєстрацію на пробне ЗНО 2022 року завершили 131 103 особи.
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