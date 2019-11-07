Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022

У вівторок, 1 лютого, розпочнеться та триватиме до 9 березня реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

Кожен зареєстрований учасник має право за рахунок коштів державного бюджету пройти тести щонайбільше з 5 навчальних предметів, загалом ЗНО відбуватиметься з 13 навчальних предметів.

Якщо учасники бажають скласти більше 5 предметів, вони зможуть зробити це за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість складання додаткових навчальних предметів відрізнятиметься залежно від того, чи є в сертифікаційних роботах завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, адже такі завдання перевіряють екзаменатори.

Щоб додатково скласти одну з іноземних мов (англійську, німецьку, іспанську або французьку) у 2022 році потрібно буде сплатити 789 грн, вартість складання інших навчальних предметів (історія України, географія, фізика, хімія чи біологія) становитиме 354 грн.

Не пізніше 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року проходитиме з 23 травня до 17 червня. Тестування відбудуться за таким графіком:

  • - фізика – 23 травня;
  • - хімія – 26 травня;
  • - українська мова, українська мова та література – 31 травня;
  • - математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
  • - іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;
  • - англійська мова – 7 червня;
  • - історія України – 10 червня;
  • - географія – 14 червня;
  • - біологія – 17 червня.

Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено до 30 червня на інформаційних сторінках учасників тестування.

Нагадаємо, станом на 24 січня реєстрацію на пробне ЗНО 2022 року завершили 131 103 особи.

 
Общество ВНО
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