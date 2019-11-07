1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022

Кожен зареєстрований учасник має право за рахунок коштів державного бюджету пройти тести щонайбільше з 5 навчальних предметів, загалом ЗНО відбуватиметься з 13 навчальних предметів.

Якщо учасники бажають скласти більше 5 предметів, вони зможуть зробити це за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість складання додаткових навчальних предметів відрізнятиметься залежно від того, чи є в сертифікаційних роботах завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, адже такі завдання перевіряють екзаменатори.

Щоб додатково скласти одну з іноземних мов (англійську, німецьку, іспанську або французьку) у 2022 році потрібно буде сплатити 789 грн, вартість складання інших навчальних предметів (історія України, географія, фізика, хімія чи біологія) становитиме 354 грн.