Зачем нужен наматрасник Подушки и одеяла надежно защищены от износа наволочками и пододеяльниками. Но не только эти постельные принадлежности нуждаются в чехлах. Для защиты матраса существует такое полезное изобретение, как наматрасник.

Когда человек спит, то естественные выделения — пот и жир — попадают на простынь. Чаще всего тонкий текстиль, даже из качественного хлопка, не справляется с теми функциями, которые предлагают современные износостойкие наматрасники.

Из чего шьют изделия

Несмотря на то, что кожа человека не соприкасается с поверхностью «защитника» матраса, к выбору материала надо подойти тщательно. Ткани могут быть натуральными и синтетическими, часто встречаются модели, пошив которых выполнен из комбинации нескольких видов. Любая из них должна быть безопасной, отвечать санитарно-гигиеническим нормам. Для отелей, гостиниц, санаториев и других подобных заведений приобретают качественные наматрасники оптом. Они выполнены из хлопка, бамбука, сатина.

Преимущества натуральных тканей в экологичности, хорошем воздухообмене, они приятны на ощупь. Но если к ним добавляют полиэстер, микрофибру и другие разновидности искусственных материалов, то наматрасники дополнительно приобретают высокую стойкость к износу, долго служат и за ними легко ухаживать. Существуют также модели из шерсти, они используются в холодный период. Для детей обычно выбирают изделия с гипоаллергенными свойствами.

Функции и преимущества наматрасников

Постельная принадлежность может быть однослойной и многослойной. Чем она толще, тем больше может выполнять функций. Самые тонкие защищают ткань матраса от износа, они приятны к телу. Если наматрасники обработаны специальным влагоотталкивающим средством, то можно не бояться пролить воду на постель.

Плотные изделия могут быть стегаными, иметь легкий массажный эффект и способны сделать спальное место более комфортным. К общим достоинствам аксессуара относятся:

• дополнительное тепло зимой;

• хорошая впитываемость влаги, что делает сон комфортным;

• защита постели от статического электричества;

• предотвращение соскальзывания простыни;

• разнообразие свойств (гипоаллергенные, водонепроницаемые, антибактериальные), что позволяет подобрать вариант на все случаи жизни.

Изделия, которые отталкивают влагу, пригодятся для ухода за лежачими больными, а также будут полезны в семьях с маленькими детьми. Постирать наматрасник несложно, к тому же он быстро сохнет и это гораздо проще, чем покупать новый матрас.

Разновидности постельной принадлежности

Изделия можно разделить на три категории: с ортопедическим эффектом, классические и влагозащитные. Первый вариант относится к топперам, они гораздо тоньше матрасов, хорошо нивелируют неровную поверхность. Выбор материала зависит от требований: латекс делает наматрасник мягче и рекомендован пожилым людям, кокосовая койра подойдет детям и подросткам.

Классические модели предназначены для продления службы матраса, чаще всего они выполнены из плотных тканей, могут быть простеганными. Есть двусторонние изделия для любого сезона, когда с одной стороны — теплая шерсть, а с другой — хлопковая ткань.

Водоотталкивающие содержат непромокаемую мембрану, сверху применяются махра, хлопок, микрофибра. Часто такие модели приобретаются для детей. Все модели имеют два типа фиксации: вшитая резинка, проходящая по всему периметру, или же эластичные элементы идут только по углам наматрасника.

Чтобы сделать лучший выбор, необходимо учесть размер матраса, его толщину и определиться с потребностями. Но одним из важных критериев является покупка у проверенного производителя, тогда «защитник» матраса будет обладать всеми заявленными характеристиками.

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