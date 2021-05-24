Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:02444

На Сумщине коронавирусные показатели идут вниз (итоги недели)

Жители Сум и области стали меньше болеть коронавирусом (в 3 районах уже две недели нет новых случаев), но все может поменяться, если пренебрегать карантинными ограничениями: ношением масок в общественных местах и социальной дистанцией.

На понедельник, 21 июня, в области уже 77 707 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад было 77 520). После 257 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 187 – на 37% меньше (неделей ранее падение было тоже 37%). Относительный рост за неделю понизился с 0,33% до 0,24%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 2 223 978 до 2 229 846, - новых случаев 5 868 (неделей ранее было 8 926), меньше на 52% (41%). Рост уменьшился – 0,26% за неделю (было 0,4%).

В Сумах уже 34 948 случаев заражения, за 7 дней добавилось 75 новых случаев (неделей ранее 109); дальше Сумской район – 4624, добавилось 20 (9); Конотоп – 4093, добавилось 14 (13); Шостка – 3606, добавилось 4 (4); Ахтырка – 3300, добавилось 6 (6); Ромны – 3214, добавилось 2 (12); Кролевецкий район – 2547, добавилось 0 (7); Глухов – 2361, добавилось 2 (3); Белопольский – 2297, добавилось 17 (43); Лебедин – 2002, добавилось 1 (5); Тростянецкий – 1921, добавилось 13 (4); Роменский – 1560, добавилось 1 (4); Бурынский – 1502, добавилось 3 (2); Путивльский – 1381, добавилось 10 (21); Недригайловский – 1243, добавилось 0 (0 ); Ямпольский – 1064, добавилось 0 (1); Ахтырский – 1048, добавилось 3 (3); Краснопольский – 963, добавилось 3 (2); Конотопский – 821, добавилось 3 (0 ); Глуховский – 773, добавилось 1 (1); Липоводолинский – 762, добавилось 7 (4); Лебединский – 599, добавилось 3 (2); Великописаревский – 411, добавилось 3 (1); Середина-Будский – 361, добавилось 0 (0 ); Шосткинский – 306, добавилось 0 (0 ).

По возрастам – на Сумщине заболело 2975 детей до 18 лет (+7 за неделю), 14 040 человек старше 65 лет (+57), остальные – 60 692 – среднего возраста (+123). При этом заболело 3357 медработников (+11). Чаще на Сумщине болеют женщины – 46 898 против 30 809 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровело 630 человек (неделей раньше 694): в Сумах – 227 (243), дальше Конотоп – 74 (112), Шостка – 19 (28), Сумской район – 33 (31), Белопольский – 45 (34), Тростянецкий район – 11 (22), Ромны – 21 (32), Глухов – 35 (8 ), Путивльский – 12 (3), Недригайловский – 22 (29), Краснопольский – 16 (19), Липоводолинский – 24 (0 ), Ахтырка – 16 (33), Кролевецкий район – 6 (13), Роменский – 5 (14), Глуховский – 22 (8 ), Шосткинский – 1 (0 ), Ямпольский – 1 (5), Бурынский – 5 (7), Конотопский – 9 (28), Великописаревский – 0 (2), Ахтырский – 13 (9), Лебединский – 3 (7), Лебедин – 9 (7), Середина-Будский – 1 (0 ).

Всего выздоровело 75 649 (было 75 019). Процент выздоровления вырос – 97,4% (7 дней назад был 96,8%), среднеукраинский тоже подрос – 96,5% (было 95,8%) – 2 152 140 из 2 229 846.

За прошедшую неделю на Сумщине было зафиксировано 4 смерти от последствий коронавируса (неделей ранее - 3): в Сумах (всего 497), Ахтырке (30), Конотопе (104) и Ромнах (58). Всего 1305. Процент смертности – 1,68% (было 1,68%). В Украине выше – 2,33% (было 2,32%) – 52 032 из 2 229 846.

Общество Коронавирус
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