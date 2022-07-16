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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:5692

Конотопчанки у складі збірної стартували на Мундіаліто

На Канарських островах стартував перший в історії турнір Мундіаліто з пляжного футболу.

У турнірі бере участь і жіночі збірна України, у складі якої грають дві конотопчанки — Юлія Дехтяр і Олеся Гранат.

21 липня у першому матчі українки зустрічалися з англійками і програли 1:6.

Далі — зустрічі з іспанками та чешками.

Спорт
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