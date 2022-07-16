В Охтирці ремонтують дитсадок “Калинка”, який постраждав від обстрілів рашистів В Охтирці від ворожих авіанальотів та ракетних ударів зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури й житлові будинки, не обминула ця біда й дитсадки.

Заклади дошкільної освіти міста, які зазнали руйнації, а це дитсадки «Сонечко», «Росинка»», «Казка», «Теремок», центр розвитку дитини «Калинка» та ясла-садок «Орлятко» включені Сумською обласною військовою адміністрацією в перелік закладів, що мають відновлюватися за державні кошти. Замовник та розпорядник коштів - Департамент освіти і науки Сумської облдерадміністрації.

Наразі ремонтні роботи проводяться в «Росинці» та «Калинці» - зокрема, відбувається встановлення нових віконних конструкцій, дверей та системи опалення. Відновлення інших навчальних закладів поки що на підготовчому етапі.

Ми відвідали центр розвитку дитини «Калинка», де в ніч на 8 березня від вибухової хвилі скинутих на центр Охтирки авіабомб, постраждало майже кожне приміщення, а внаслідок ракетного обстрілу, який стався 17 травня, пошкодженою стала вся будівля.

«Вже з наступного дня після бомбардування ми розпочали наводити лад в приміщенні та на території закладу, - ділиться спогадами директор центру розвитку дитини «Калинка» Тетяна СЕРГІЄНКО. – Це було страшне видовище: всюди скло, якісь уламки, понівечені речі та меблі, вибиті двері, які ударною хвилею віднесло за десятки метрів, чавунні батареї скручені навпіл. Одним словом - хаос, - розповідає Тетяна Іванівна і показує одну з кімнат, де сталося затоплення, бо від ударної хвилі позривало засувки на системі опалення будівлі.

Незважаючи на загрози та постійні обстріли, всі працівники «Калинки» - вихователі, помічники вихователів, прибиральниці та небайдужі батьки щодня боролися з наслідками руйнувань: прали пошкоджені речі, вимивали кожен клаптик стін та підлоги, вимітали подвір’я, павільйони, щоб ніде не залишилось жодного шматочка скла.

Тому зараз тут скрізь проявляється неймовірна жага до життя. Доглянуті клумби радують різнобарвними квітами, які попри все висадили на подвір’ї «Калинки», молоденька вишенька тішить ягідками, а на дитячій грядці стигнуть помідори, кабачки, кукурудза.

«Наш заклад як маленька Україна, - говорить Тетяна СЕРГІЄНКО. - Ми – побиті, але не здалися. Зараз ми готуємося до дистанційного навчання, разом зі спеціалістами відділу освіти та консультантами центру професійного розвитку педагогічних працівників вивчаємо методичні матеріали та рекомендації, як найкраще адаптуватися до нових умов та мінімізувати весь цей негативний вплив. Із 250 вихованців майже 150 їх батьків уже дали згоду на таку форму комунікації, а 100 наших діточок разом з рідними виїхали з Охтирки.

Аж до сліз хочеться, щоби скоріше настав мирний час і всі дитсадки наповнились дитячим гомоном. Де діти - там вирує життя», - говорить Тетяна СЕРГІЄНКО і зазначає, що в закладі створюються всі умови для належного розвитку та виховання дітей, вже проведено близько 50% відновлювальних робіт і з таким активним темпом мають встигнути все завершити до 1 вересня.

Охтирська міська рада