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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:41310

Поліцейські Охтирщини повідомили про підозру чоловіку, який застрелив галасливого сусіда

В ході досудового слідства було встановлено, що в березні цього року чоловік, перебуваючи за місцем мешкання, близько 23 години почув у сусідній квартирі галас.

Тож вирішив провести з сусідами профілактичну бесіду щодо дотримання режиму тиші та світломаскування в період дії комендантської години.

Перебуваючи в квартирі потерпілого під час словесного конфлікту, зловмисник, з метою залякування, здійснив чотири постріли із автоматичної зброї в стіни та підлогу. Однак конфлікт на цьому не закінчився, а навпаки розгорівся ще сильніше. Тож в подальшому підозрюваний здійснив два постріли в бік потерпілого, один з яких потрапив у життєво-важливий орган, в результаті чого останній помер.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство» та проведено ряд слідчих дій, а також експертних досліджень спрямованих на встановлення всіх обставин події.


Поліція Сумщини

Право Убивство
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